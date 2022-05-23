АЛРОСА не будет останавливать работу из-за сложностей, вызванных санкциями

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АЛРОСА не собирается сокращать работников или приостанавливать производство из-за санкций, сообщил сообщило информационное агентство Interfax со ссылкой на заявление гендиректора компании Сергея Иванова журналистам на корпоративном форуме компании «Хозактив 2022».

«Я уверен, что на протяжении всего года мы также будем полностью реализовывать социальные обязательства. Мы сегодня не видим каких-либо предпосылок для того, чтобы начинать какие-либо сокращения или затягивать пояса», - сказал он.

По его словам, санкции сказываются на всех участниках алмазно-бриллиантовой индустрии.

«Да, мы столкнулись с некоторыми сложностями. Мы понимаем, как решать эти вопросы. В этом году начнем пилотировать новые машины, подземные комплексы», - сказал Иванов.

АЛРОСА - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах: на долю компании приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Основная ее деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и в Африке.

АЛРОСА в апреле попала под санкции Минфина США. В середине мая российский Минфин оценил финансовое положение компании как устойчивое, пишет Interfax.





