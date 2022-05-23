Эксклюзив

«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...

Сегодня

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

23 мая 2022

В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве

Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...

16 мая 2022

«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS

В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...

09 мая 2022

Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности

Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...

02 мая 2022

АЛРОСА не будет останавливать работу из-за сложностей, вызванных санкциями

Сегодня
Новости
АЛРОСА не собирается сокращать работников или приостанавливать производство из-за санкций, сообщил сообщило информационное агентство Interfax со ссылкой на заявление гендиректора компании Сергея Иванова журналистам на корпоративном форуме компании «Хозактив 2022».
«Я уверен, что на протяжении всего года мы также будем полностью реализовывать социальные обязательства. Мы сегодня не видим каких-либо предпосылок для того, чтобы начинать какие-либо сокращения или затягивать пояса», - сказал он.
По его словам, санкции сказываются на всех участниках алмазно-бриллиантовой индустрии.
«Да, мы столкнулись с некоторыми сложностями. Мы понимаем, как решать эти вопросы. В этом году начнем пилотировать новые машины, подземные комплексы», - сказал Иванов.
АЛРОСА - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах: на долю компании приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Основная ее деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и в Африке.
АЛРОСА в апреле попала под санкции Минфина США. В середине мая российский Минфин оценил финансовое положение компании как устойчивое, пишет Interfax.


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