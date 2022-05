Состоялся Первый китайский международный конгресс по развитию индустрии лабораторных бриллиантов 2022 года

Фото: Алмазная биржа Гуанчжоу

В Паньюе, пригороде Гуанджоу, 18 и 19 мая 2022 года в здании Алмазной биржи Гуанчжоу (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) прошел Первый китайский международный конгресс по развитию индустрии лабораторных бриллиантов и инновациям 2022 года (First China International Laboratory-Grown Diamond Industry Development & Innovation Congress, LGD-IDIC), о чем сообщается в пресс-релизе Алмазной биржи Гуанчжоу, полученном Rough&Polished. Конгресс был организован Управлением торговли провинции Гуандун, Муниципальным бюро торговли Гуанчжоу, Китайским советом по содействию международной торговле, Районным комитетом Паньюя и Гуандунской биржевой холдинговой группой.«Посвященный лабораторным бриллиантам (Laboratory-Grown Diamonds, LGD) конгресс проходил как онлайн, так и офлайн. Гости из Муниципального коммерческого бюро Гуанчжоу, правительства района Паньюй и Гуандунской биржевой холдинговой группы приняли участие в церемонии открытия и выступили со вступительными речами. Всемирная ювелирная конфедерация CIBJO прислала видеопоздравление. Был достигнут ряд плодотворных результатов - участники конгресса углубили обмен опытом и взаимопонимание, укрепили дружбу и разработали планы сотрудничества», - говорится в пресс-релизе.Конгресс был посвящен теме «Устойчивое развитие, новые возможности, построение экосистемы для индустрии LGD». Поделившиеся своими взглядами участники подняли сотрудничество в сфере LGD на новый уровень, вдохнув новую энергию во взаимовыгодное сотрудничество в целях устойчивого развития отрасли LGD.Алмазная биржа Гуанчжоу подписала Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стратегии углеродной нейтральности для выращенных в лаборатории бриллиантов, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сертификации устойчивого развития выращенных в лаборатории бриллиантов с Экологической биржей провинции Гуандун и компанией China Certification & Inspection Group Macau Co., Ltd., а также с такими предприятиями, как Shanxi New Carbon Superhard Material Technology, Shanghai Zhengshi Technology, Ningbo Crysdiam Technology, Lusant, The Future Rocks и Caraxy. Участники конгресса также стали свидетелями создания аналитического центра LGD-IDIC для исследования и продвижения устойчивого развития отрасли LGD.На научно-исследовательском форуме LGD-IDIC Think Tank эксперты из Университета Сунь Ятсена, Геммологического института Америки, компаний National Gems & Jewelry Testing Co. и China Certification & Inspection Group, а также Экологической биржи провинции Гуандун, отраслевые аналитики, эксперты в сфере устойчивого развития моды, а также предприятия из разных звеньев отраслевой цепочки LGD, такие как Ningbo Crysdiam, Lusant, The Future Rocks и высокотехнологичная компания Synova, представили свои взгляды на масштаб рынка LGD, технологическое развитие и применение продукции. Они высказали мнение, что существует широкий потенциал для сотрудничества между индустрией LGD и индустрией моды в плане новых идей развития продукции. Представители Муниципального бюро торговли Гуанчжоу рассказали об инфраструктуре и политической поддержке со стороны провинции Гуанчжоу для создания новой экосистемы для всей производственной цепочки LGD.На обсуждении проекта LGD и пресс-конференции компании Lusant, Ningbo Crysdiam и Synova выступили с презентациями о маркетинге брендов LGD, промышленном производстве и высокотехнологичном применении крупных монокристаллов, выращенных методом CVD, а также о применении технологии Laser MicroJet при резке лабораторных алмазов и их огранке.На конгрессе были вручены отраслевые награды восьми образцовым предприятиям с выдающимися достижениями в производстве и маркетинге LGD. Конгресс также запустил первый конкурс перекрестного дизайна ювелирных изделий и аксессуаров с выращенными в лаборатории бриллиантами.«Индустрия LGD готова к росту. Китайский международный конгресс по развитию и инновациям в отрасли лабораторных бриллиантов определенно станет важной платформой для продвижения LGD и развития отрасли и предоставит Китаю новую возможность для достижения устойчивого, здорового и гармоничного развития этой отрасли», - говорится в заключение в пресс-релизе Алмазной биржи Гуанчжоу.