Mountain Province Diamonds объявила об изменениях в совете директоров

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Компания Mountain Province Diamonds сообщила о назначении г-жи Келли Старк-Андерсон (Kelly Stark-Anderson) в совет директоров. Ее назначение последовало за уходом Дина Чемберса (Dean Chambers), который покинул свой пост в связи с переходом на другую работу.

Опытный руководитель канадской горнодобывающей промышленности, г-жа Старк-Андерсон обладает более чем 25-летним опытом работы в области права, слияний и поглощений, финансирования и управления, а также глубоким опытом в области охраны окружающей среды, социальной защиты и управления (ESG). Г-жа Старк-Андерсон в настоящее время является исполнительным вице-президентом по корпоративным вопросам, главным юрисконсультом и корпоративным секретарем, а также сотрудником по корпоративному соответствию в компании Dundee Precious Metals, а ранее занимала должность вице-президента, юридического и корпоративного секретаря в компании SSR Mining. Г-жа Старк-Андерсон руководила собственной фирмой, предоставляющей корпоративные/коммерческие услуги, услуги по управлению и обеспечению соответствия правилам выпуска ценных бумаг государственными и частными организациями. Глубокий опыт г-жи Старк-Андерсон в сфере ESG, юриспруденции, финансирования и слияний и поглощений станет ценным дополнением в работе совета директоров компании.

Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), председатель совета директоров компании, прокомментировал: «Мы очень рады, что Келли вошла в состав нашего совета директоров. Ее юридический опыт и большой опыт в сфере ESG — это области, которые мы стремились укрепить в нашем совете, что вместе с ее обширным опытом управления будет чрезвычайно полезным вкладом по мере продвижения компании в рамках 2022 года и далее. Недавняя национальная награда, полученная рудником Гачо Куэй (Gahcho Kué) за совместную программу мониторинга с коренной общиной Ни Хади Ха (Ní Hadi Xa), является одним из примеров важной работы, которую мы делаем, и Келли принесет свежий взгляд на наш подход к ESG. Я также хотел бы поблагодарить Дина за его значительный вклад в работу совета горной провинции в очень сложное для компании время и пожелать ему успехов в его будущих начинаниях».





