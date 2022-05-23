Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Mountain Province Diamonds объявила об изменениях в совете директоров
Опытный руководитель канадской горнодобывающей промышленности, г-жа Старк-Андерсон обладает более чем 25-летним опытом работы в области права, слияний и поглощений, финансирования и управления, а также глубоким опытом в области охраны окружающей среды, социальной защиты и управления (ESG). Г-жа Старк-Андерсон в настоящее время является исполнительным вице-президентом по корпоративным вопросам, главным юрисконсультом и корпоративным секретарем, а также сотрудником по корпоративному соответствию в компании Dundee Precious Metals, а ранее занимала должность вице-президента, юридического и корпоративного секретаря в компании SSR Mining. Г-жа Старк-Андерсон руководила собственной фирмой, предоставляющей корпоративные/коммерческие услуги, услуги по управлению и обеспечению соответствия правилам выпуска ценных бумаг государственными и частными организациями. Глубокий опыт г-жи Старк-Андерсон в сфере ESG, юриспруденции, финансирования и слияний и поглощений станет ценным дополнением в работе совета директоров компании.
Джонатан Комерфорд (Jonathan Comerford), председатель совета директоров компании, прокомментировал: «Мы очень рады, что Келли вошла в состав нашего совета директоров. Ее юридический опыт и большой опыт в сфере ESG — это области, которые мы стремились укрепить в нашем совете, что вместе с ее обширным опытом управления будет чрезвычайно полезным вкладом по мере продвижения компании в рамках 2022 года и далее. Недавняя национальная награда, полученная рудником Гачо Куэй (Gahcho Kué) за совместную программу мониторинга с коренной общиной Ни Хади Ха (Ní Hadi Xa), является одним из примеров важной работы, которую мы делаем, и Келли принесет свежий взгляд на наш подход к ESG. Я также хотел бы поблагодарить Дина за его значительный вклад в работу совета горной провинции в очень сложное для компании время и пожелать ему успехов в его будущих начинаниях».