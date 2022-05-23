Сбор средств компанией Greenland Ruby с участием Рины Ахлувалиа проводится в формате «фиджитал» посредством NFT-токена картины с изображением рубина

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Компания Greenland Ruby отмечает свое 5-летие запуском кампании по сбору средств «Рубины из Гренландии — огонь подо льдом» в сотрудничестве с дизайнером и художником Риной Ахлувалиа. Сбор средств проводится в формате «фиджитал» (phygital = physical + digital, т.е. объединение физического и цифрового форматов), первый в своем роде опыт в мире драгоценных камней и ювелирных изделий.

В рамках этой кампании, проводимой с целью сбора средств для фонда PinkPolarBear Foundation, подразделения Greenland Ruby по корпоративной социальной ответственности, каждый билет стоимостью 150 долларов дает участникам шанс выиграть написанную на холсте оригинальную картину Рины Ахлувалиа «Огонь подо льдом» стоимостью 10 000 долларов. Имея всего 500 билетов, каждый жертвователь также получит в подарок анимированный NFT-токен этого шедевра, выпущенный ограниченным тиражом.

Написанная под впечатлением от истории гренландских драгоценных камней, возраст которых насчитывает три миллиарда лет, картина «Огонь подо льдом» и NFT-токены, выпущенные ограниченным тиражом, объединяют технологии, инновации и красоту природы. В соответствии с инициативой Greenland Ruby «от рудника к рынку» NFT-токен картины «Огонь подо льдом» увековечен в технологии блокчейна - идеальное сочетание стремления Greenland Ruby к отслеживаемости и прозрачности.

Ограниченный выпуск NFT-токенов картины «Огонь подо льдом» проливает свет на уникальные драгоценные камни компании Greenland Ruby, инновационный подход и приверженность социальной ответственности. Как отметила коммерческий директор компании Хейли Хеннинг (Hayley Henning): «В рамках празднования нашей годовщины мы очень рады возможности внести такой большой вклад в фонд PinkPolarBear Foundation посредством оригинальной и новаторской кампании. Оригинальное произведение искусства на холсте с 500 цифровыми изображениями NFT — впечатляющий вклад Рины, и мы благодарим ее за ее невероятный талант и щедрость в оказании ощутимого воздействия. Ее изображение наших рубинов в их ледяном пейзаже идеально! Победителей будет 500 человек, но при таком щедром вкладе настоящими благотворителями станут жители Гренландии. С годовщиной гренландского рубина!».

Рина Ахлувалиа рассказала о сотрудничестве с Greenland Ruby и своем искусстве: «По сути, моя картина передает красоту нашего природного мира. Я надеюсь, что мои работы и NFT напомнят жертвователям о значительном вкладе, который они внесли, и продолжат вдохновлять всех, защищать и заботиться о нашей окружающей среде и ее обитателях. Этот проект имеет большое значение, и я польщена и благодарна PinkPolarBear Foundation и Greenland Ruby за эту ценную возможность собрать средства».







