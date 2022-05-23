Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Сбор средств компанией Greenland Ruby с участием Рины Ахлувалиа проводится в формате «фиджитал» посредством NFT-токена картины с изображением рубина
В рамках этой кампании, проводимой с целью сбора средств для фонда PinkPolarBear Foundation, подразделения Greenland Ruby по корпоративной социальной ответственности, каждый билет стоимостью 150 долларов дает участникам шанс выиграть написанную на холсте оригинальную картину Рины Ахлувалиа «Огонь подо льдом» стоимостью 10 000 долларов. Имея всего 500 билетов, каждый жертвователь также получит в подарок анимированный NFT-токен этого шедевра, выпущенный ограниченным тиражом.
Написанная под впечатлением от истории гренландских драгоценных камней, возраст которых насчитывает три миллиарда лет, картина «Огонь подо льдом» и NFT-токены, выпущенные ограниченным тиражом, объединяют технологии, инновации и красоту природы. В соответствии с инициативой Greenland Ruby «от рудника к рынку» NFT-токен картины «Огонь подо льдом» увековечен в технологии блокчейна - идеальное сочетание стремления Greenland Ruby к отслеживаемости и прозрачности.
Ограниченный выпуск NFT-токенов картины «Огонь подо льдом» проливает свет на уникальные драгоценные камни компании Greenland Ruby, инновационный подход и приверженность социальной ответственности. Как отметила коммерческий директор компании Хейли Хеннинг (Hayley Henning): «В рамках празднования нашей годовщины мы очень рады возможности внести такой большой вклад в фонд PinkPolarBear Foundation посредством оригинальной и новаторской кампании. Оригинальное произведение искусства на холсте с 500 цифровыми изображениями NFT — впечатляющий вклад Рины, и мы благодарим ее за ее невероятный талант и щедрость в оказании ощутимого воздействия. Ее изображение наших рубинов в их ледяном пейзаже идеально! Победителей будет 500 человек, но при таком щедром вкладе настоящими благотворителями станут жители Гренландии. С годовщиной гренландского рубина!».
Рина Ахлувалиа рассказала о сотрудничестве с Greenland Ruby и своем искусстве: «По сути, моя картина передает красоту нашего природного мира. Я надеюсь, что мои работы и NFT напомнят жертвователям о значительном вкладе, который они внесли, и продолжат вдохновлять всех, защищать и заботиться о нашей окружающей среде и ее обитателях. Этот проект имеет большое значение, и я польщена и благодарна PinkPolarBear Foundation и Greenland Ruby за эту ценную возможность собрать средства».