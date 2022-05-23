Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Выращенные бриллианты в коллекции Millenium от MIUZ Diamonds
Уникальная коллекция Millenium от MIUZ Diamonds — современный ответ на изменения, происходящие на ювелирном рынке. Линия украшений включает самые популярные модели из флагманских серий Solo 1920, Brilliance и Grace, но с одним существенным обновлением — все бриллианты выращены в лабораторных условиях при помощи новейших технологий.
Коллекция Millenium — это не только попытка повлиять на экологические проблемы, но и желание открыть удивительный мир бриллиантов для миллениалов. Более доступный ценовой диапазон, качество и экологичность выращенных бриллиантов позволит без угрызений совести наслаждаться завораживающим мерцанием алмазов. В линейке представлены кольца с бриллиантовыми дорожками и с одиночным камнем в различных огранках: круглой, изумруд, груша, принцесса, овал и кушон. Также красоту украшений из искусственных алмазов дополнили цветными сапфирами и рубинами. Кольца из этой серии могут стать желанным помолвочным кольцом или ярким акцентом в вечернем образе.