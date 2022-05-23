Эксклюзив

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

23 мая 2022

В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве

Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...

16 мая 2022

«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS

В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...

09 мая 2022

Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности

Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...

02 мая 2022

Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда

Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...

25 апреля 2022

Выращенные бриллианты в коллекции Millenium от MIUZ Diamonds

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Устойчивое развитие — одна из самых важных тем, обсуждаемых современным обществом. Запасы природных алмазов в недрах Земли ограничены, а их добыча с каждым годом становится все сложнее и затратнее. Идея создания бриллиантов с помощью технологий и достижений науки позволила не только бережнее использовать ресурсы, но и значительно снизить стоимость украшений. Без сомнений, природные камни — тысячелетняя история и свидетель исторических событий, но выращенные бриллианты — символ новой эпохи, в которой правит наука и безграничные технологические возможности.
Уникальная коллекция Millenium от MIUZ Diamonds — современный ответ на изменения, происходящие на ювелирном рынке. Линия украшений включает самые популярные модели из флагманских серий Solo 1920, Brilliance и Grace, но с одним существенным обновлением — все бриллианты выращены в лабораторных условиях при помощи новейших технологий.
Коллекция Millenium — это не только попытка повлиять на экологические проблемы, но и желание открыть удивительный мир бриллиантов для миллениалов. Более доступный ценовой диапазон, качество и экологичность выращенных бриллиантов позволит без угрызений совести наслаждаться завораживающим мерцанием алмазов. В линейке представлены кольца с бриллиантовыми дорожками и с одиночным камнем в различных огранках: круглой, изумруд, груша, принцесса, овал и кушон. Также красоту украшений из искусственных алмазов дополнили цветными сапфирами и рубинами. Кольца из этой серии могут стать желанным помолвочным кольцом или ярким акцентом в вечернем образе.

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