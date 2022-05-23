Выращенные бриллианты в коллекции Millenium от MIUZ Diamonds

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Устойчивое развитие — одна из самых важных тем, обсуждаемых современным обществом. Запасы природных алмазов в недрах Земли ограничены, а их добыча с каждым годом становится все сложнее и затратнее. Идея создания бриллиантов с помощью технологий и достижений науки позволила не только бережнее использовать ресурсы, но и значительно снизить стоимость украшений. Без сомнений, природные камни — тысячелетняя история и свидетель исторических событий, но выращенные бриллианты — символ новой эпохи, в которой правит наука и безграничные технологические возможности.

Уникальная коллекция Millenium от MIUZ Diamonds — современный ответ на изменения, происходящие на ювелирном рынке. Линия украшений включает самые популярные модели из флагманских серий Solo 1920, Brilliance и Grace, но с одним существенным обновлением — все бриллианты выращены в лабораторных условиях при помощи новейших технологий.

Коллекция Millenium — это не только попытка повлиять на экологические проблемы, но и желание открыть удивительный мир бриллиантов для миллениалов. Более доступный ценовой диапазон, качество и экологичность выращенных бриллиантов позволит без угрызений совести наслаждаться завораживающим мерцанием алмазов. В линейке представлены кольца с бриллиантовыми дорожками и с одиночным камнем в различных огранках: круглой, изумруд, груша, принцесса, овал и кушон. Также красоту украшений из искусственных алмазов дополнили цветными сапфирами и рубинами. Кольца из этой серии могут стать желанным помолвочным кольцом или ярким акцентом в вечернем образе.



