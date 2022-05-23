«Норникель» продолжает поставки металлов в соответствии с контрактными обязательствами

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Компания «Норильский никель» («Норникель»), крупнейший в мире производитель палладия и рафинированного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди в выпущенном девятом обзоре рынков никеля и металлов платиновой группы, заявила, что подтверждает производственный прогноз на 2022 год и продолжает поставки металлов в соответствии с контрактными обязательствами, несмотря на логистические сложности, связанные с ограниченной доступностью международных авиаперевозок.

«Норникель» ожидает, что в 2022 году мировой спрос на палладий вырастет на 3%, до 10,3 млн унций, в основном за счет частичного восстановления автомобильного сектора после низкой базы 2021 года. Предложение металла также немного вырастет в первую очередь за счет восстановления производства «Норникелем» после аварий, произошедших в 2021 году. В результате ожидается, что рынок палладия в текущем году будет близок к балансу, дефицит составит 0,1 млн унций, или порядка 3 тонн.

В обзоре отмечается, что профицит рынка платины в 2022 году составит около 0,9 млн унций (28 тонн). В 2023 году профицит сократится до 0,6 млн унций (19 тонн) в основном за счет восстановления автомобильного сектора.

Согласно компании, ожидается, что в текущем году спрос на платину со стороны автопроизводителей будет стагнировать, так как частичное восстановление спроса со стороны мировой автомобильной промышленности будет компенсировано снижением потребления в Китае, где использование металла в производстве машин снизится в 2022 году на фоне оптимизации удельного использования металла на один автомобиль после его значительного роста в 2021 году, что было продиктовано введением более жестких экологических норм по выбросам вредных веществ грузовых автомобилей (China VI).

Дополнительное негативное воздействие на спрос на платину оказывает продолжающееся снижение доли дизельных автомобилей в Европе.

«В этом году ожидается снижение предложения из Южной Африки, так как большая часть накопленных материалов незавершенного производства уже была переработана в течение 2021 году, - говорится в обзоре. - Существует также значительный риск в отношении поставок первичного сырья из этого региона в текущем году, поскольку все крупные производители металлов платиновой группы должны провести переговоры о заработной плате с местными профсоюзами, что чревато продолжительными забастовками».

Согласно обзору, в 2022 году рост спроса на рафинированный никель замедлится до +11% и составит 3,17 млн т по сравнению с ростом в 2021 году на 17%. Такой сценарий отражает текущую ценовую конъюнктуру, высокую инфляцию в ведущих экономиках мира и неопределенность глобального макроэкономического прогноза. Ожидается, что в 2022 году на рынке никеля будет наблюдаться умеренный профицит в объеме около 40 000 тонн, в основном низкосортного никеля. Это оставляет предыдущий прогноз компании практически без изменений.







