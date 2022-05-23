Эксклюзив

В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты

Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...

23 мая 2022

В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве

Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...

16 мая 2022

«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS

В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...

09 мая 2022

Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности

Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...

02 мая 2022

Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда

Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...

25 апреля 2022

Virtual Diamond Boutique создала новый инструмент для продажи бриллиантов

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Новости
Virtual Diamond Boutique (VDB), ведущая технологическая компания ювелирной отрасли и крупнейшая рыночная платформа для виртуальной торговли, вчера объявила о запуске своего нового приложения VDB Sales Genie («Джин продаж VDB»). Это приложение, являющееся доступным и простым в использовании инструментом продаж, позволяет торговым специалистам дольше взаимодействовать с клиентами через браузеры, уделяя им безраздельное внимание, создавая уникальный и персонализированный опыт в магазине или за его пределами. Настраиваемое розничным продавцом, приложение Sales Genie предоставляет покупателям полный контроль над процессом приобретения камней, предлагая их цифровые запасы от предварительно выбранных или предпочтительных поставщиков с их собственной желаемой наценкой и позволяя легко делиться избранными покупателями товарами, несущими на себе логотип магазина, в рамках персонализированного обслуживания. Продавцы могут больше узнать о приложении и назначить встречу с тем, чтобы изучить варианты настройки под собственные нужды здесь.
«Покупательские привычки изменились с появлением онлайн-торговли, которая предлагает широкий выбор товаров прямо перед вашими глазами, — говорит Таня Нисгурецки (Tanya Nisguretsky), президент и генеральный директор Virtual Diamond Boutique. — Мы разработали приложение VDB Sales Genie как доступный инструмент для розничных продавцов, позволяющий продавать больше товарных запасов независимо от того, где находятся их товары и откуда поступают запросы клиентов. Sales Genie можно рассматривать как цифровое хранилище, расширяющее ассортимент товаров розничного продавца за пределы того, что они могут себе позволить, и предоставляющее им мгновенный доступ к запасам, превосходящим возможности их конкурентов».
Разработанное ветеранами отрасли, приложение VDB Sales Genie позволяет специалистам по продажам ювелирных изделий квалифицировать и обучать своих клиентов и точно определять, чего они хотят. Это также облегчает продажу на ходу, даже за пределами магазина. Этот уникальный инструмент продаж основан на работе торговой площадки VDB Marketplace, одной из крупнейших и пользующихся наибольшим доверием цифровых торговых площадок B2B, на которой представлено более 1,5 млн природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, других драгоценных камней и ювелирных изделий, и все они доступны для поиска с фотографиями и видео. Sales Genie добавляет специальные функции, которые превращают эту успешную глобальную торговую площадку в мощный инструмент продаж, позволяя розничным торговцам сначала получить мгновенный доступ ко всему их собственному товарному запасу и добавлять цифровые товарные запасы, находящиеся за пределами их собственного бюджета или хранилища.


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