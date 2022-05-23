Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Virtual Diamond Boutique создала новый инструмент для продажи бриллиантов
«Покупательские привычки изменились с появлением онлайн-торговли, которая предлагает широкий выбор товаров прямо перед вашими глазами, — говорит Таня Нисгурецки (Tanya Nisguretsky), президент и генеральный директор Virtual Diamond Boutique. — Мы разработали приложение VDB Sales Genie как доступный инструмент для розничных продавцов, позволяющий продавать больше товарных запасов независимо от того, где находятся их товары и откуда поступают запросы клиентов. Sales Genie можно рассматривать как цифровое хранилище, расширяющее ассортимент товаров розничного продавца за пределы того, что они могут себе позволить, и предоставляющее им мгновенный доступ к запасам, превосходящим возможности их конкурентов».
Разработанное ветеранами отрасли, приложение VDB Sales Genie позволяет специалистам по продажам ювелирных изделий квалифицировать и обучать своих клиентов и точно определять, чего они хотят. Это также облегчает продажу на ходу, даже за пределами магазина. Этот уникальный инструмент продаж основан на работе торговой площадки VDB Marketplace, одной из крупнейших и пользующихся наибольшим доверием цифровых торговых площадок B2B, на которой представлено более 1,5 млн природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, других драгоценных камней и ювелирных изделий, и все они доступны для поиска с фотографиями и видео. Sales Genie добавляет специальные функции, которые превращают эту успешную глобальную торговую площадку в мощный инструмент продаж, позволяя розничным торговцам сначала получить мгновенный доступ ко всему их собственному товарному запасу и добавлять цифровые товарные запасы, находящиеся за пределами их собственного бюджета или хранилища.