«Полярный фонд» представил итоги экспедиции на Таймыре

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Накануне Дня полярника, который отмечался 21 мая, в Совете Федерации были представлены итоги большой научной экспедиции, проведенной на территории Таймыра и Норильского промышленного района в 2021 г. Она была организована Фондом полярных исследований Артура Чилингарова («Полярный фонд») при поддержке «Норникеля».

Как отметил на презентации Артур Чилингаров, научные исследования, подобные тем, что прошли в рамках полярной экспедиции, необходимы для бережного освоения территорий Арктической зоны.

Экспедиция включала в себя лабораторные работы и полевые исследования. Общее количество привлеченных специалистов превысило 70 человек из 10 научных институтов. Они были разбиты на отряды по специализации научных интересов (гидрологические, ландшафтно-геоморфологические, зоологические, ботанические, химико-аналитические, почвенные, картографо-геоинформационные и др.).

Целью экспедиции, как отмечал ранее ее руководитель, кандидат географических наук Федор Романенко, было «получение актуальной, полной, достоверной, базирующейся на комплексных экспедиционных исследованиях информации о существующем состоянии и загрязнении компонентов экосистемы и части водосборного бассейна реки Пясины, подверженной воздействию разлива нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3, в объеме, позволяющем выполнить объективную оценку последствий аварии (в том числе долгосрочных) для биогеоценоза Норило-Пясинской водной системы».

Итоги исследований позволяют ученым оценивать состояние экосистемы Норильского промышленного района и частично территории полуострова Таймыр как удовлетворительное. «Загрязнения ихтиофауны озера Пясино и верхнего течения реки Пясины обнаружено не было. Выявлено остаточное загрязнение нефтепродуктами долины Надеждинского ручья и реки Далдыкан», — сказал Георгий Кажукало из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Доктор химических наук Ефим Бродский, заведующий лаборатории аналитической экотоксикологии Института эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова Российской академии наук, рассказал о том, что содержание нефтепродуктов в отдельных образцах рыб оказалось сравнительно невелико, в большинстве образцов оно составляло 0,1–0,5 мкг/г, что близко к пределу обнаружения, который определяется «химическим шумом». В образцах не было обнаружено вредных поллютантов, а в большинстве — и следов нефтепродуктов.

По словам старшего вице-президента по устойчивому развитию «Норникеля» Андрея Бугрова, «работа проведена огромная». «С точки зрения загрязнения водных артерий остались еще остаточные явления в низких концентрациях, и мы будем дальше продолжать их ликвидировать. Мы понимаем свою социальную ответственность, этим продиктованы те инициативы, которые мы поддерживаем. Нужно реализовывать экологические проекты, снижать нагрузку на окружающую среду, следить за качеством воздуха. И у нас очень серьезные и большие планы в этой области», — заявил Бугров.





