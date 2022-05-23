Минфин не рассматривает отмену НДС на покупку бриллиантов физлицами

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Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что «рассматриваются инициативы для стимулирования продажи бриллиантов на внутреннем рынке»



(ТАСС) - Отмена НДС (налога на добавленную стоимость) на покупку бриллиантов физлицами не рассматривается, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.

«Отмена НДС для физлиц не рассматривается. Поскольку сейчас обсуждение продолжается, то я могу сказать, что рассматриваются инициативы для стимулирования продажи бриллиантов на внутреннем рынке», - пояснил он.

Ранее, согласно газете «Ведомости», ВТБ предложил Минфину новые стимулы для развития в России рынка бриллиантов. Так, председатель правления банка Андрей Костин направил письмо на имя министра финансов Антона Силуанова, где предлагается освободить от НДС не только операции по покупке и продаже бриллиантов физлицами, но также продажу драгкамней алмазодобытчиками банкам и населению. Кроме того, предложение содержит установку для банков нулевой ставки НДС при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов.



