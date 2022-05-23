Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Минфин не рассматривает отмену НДС на покупку бриллиантов физлицами
(ТАСС) - Отмена НДС (налога на добавленную стоимость) на покупку бриллиантов физлицами не рассматривается, рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Госдумы.
«Отмена НДС для физлиц не рассматривается. Поскольку сейчас обсуждение продолжается, то я могу сказать, что рассматриваются инициативы для стимулирования продажи бриллиантов на внутреннем рынке», - пояснил он.
Ранее, согласно газете «Ведомости», ВТБ предложил Минфину новые стимулы для развития в России рынка бриллиантов. Так, председатель правления банка Андрей Костин направил письмо на имя министра финансов Антона Силуанова, где предлагается освободить от НДС не только операции по покупке и продаже бриллиантов физлицами, но также продажу драгкамней алмазодобытчиками банкам и населению. Кроме того, предложение содержит установку для банков нулевой ставки НДС при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов.