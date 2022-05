Sarine Technologies запускает новую услугу: Pay Per Value

Sarine Technologies объявила, что ее семейство систем Galaxy® для сканирования и картирования включений в алмазах теперь предлагает услугу Pay Per Value (PPV) или «Оплата по стоимости», говорится в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished.

С момента своего появления в 2009 году цены на услуги картирования, предлагаемые семейством систем Galaxy®, основывались исключительно на весе отсканированных камней, полученном из прайс-листа «Цена за карат» (Price Per Carat, PPC). Это часто создавало условия, при которых было менее экономично или даже экономически невыгодно сканировать даже крупные необработанные алмазы низкого качества.

На основе технологии искусственного интеллекта (ИИ) компания Sarine Technologies разработала классификатор, который на основе общих внутренних характеристик природных необработанных алмазов автоматически распознает их стоимость в случае, если она ниже определенной стоимости за карат, и в настоящее время это делается для камней от 2,5 до 10 каратов. Новая функция PPV использует эту новую технологию для классификации диапазонов стоимости природных необработанных алмазов и автоматически снижает цену PPC, чтобы скорректировать реалистичную стоимость камней. Это обеспечивает рентабельное сканирование камней низкого качества, которые до сих пор не сканировались, поскольку ценовое предложение не поддерживало их сканирование, и это значительно расширило адресный рынок для услуг Sarine Galaxy®. Поскольку компания продолжает развивать свои классификаторы ИИ для дополнительных диапазонов качества/цены, она в конечном итоге сможет предоставлять экономически эффективные услуги сканирования включений практически для всех необработанных алмазов.

Дэвид Блок, генеральный директор Sarine Technologies, заявил: «На протяжении многих лет мы осознавали проблему наших клиентов, заключающуюся в том, что они не могут экономически эффективно сканировать все различные качества природных необработанных алмазов, что не позволяет им воспользоваться преимуществом важной технологии в их последующих процессах принятия решений по планированию камней. Поэтому мы еще раз с гордостью представляем эти новые услуги на основе ИИ для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов, позволяя применять наши самые передовые технологии сканирования и планирования, воплощенные в нашем недавно выпущенном пакете Advisor® 8.0, по всему диапазону характеристик природных алмазов. Мы ожидаем, что эта новая возможность расширит рынок для наших систем и услуг Galaxy®, поскольку, по нашим оценкам, около 15% крупных алмазов не были просканированы до сегодняшнего дня из-за прежней парадигмы ценообразования, которую решает новое предложение PPV. Не менее важно то, что, как мы считаем, система ценообразования PPV устранит лазейку, используемую нашими незаконно действующими конкурентами, позволяющую предлагать свои услуги, нарушающие права интеллектуальной собственности, по более низким ценам за продукцию низкого качества».