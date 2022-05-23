Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
ВТБ направил в российский Минфин предложения по стимулированию обращения бриллиантов в России
«Для банков нулевую ставку НДС предлагается установить при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов. Кроме того, необходимо разрешить использовать сертификаты на бриллианты независимых лабораторий из стран, не входящих «в перечень недружественных», например Kитая, Индии и Израиля», - пишет в своем письме в Минфин Андрей Костин.
В документе поясняется, отмечают «Ведомости», что сейчас законодательство позволяет физлицам совершать сделки с бриллиантами в розничном ювелирном сегменте, но инвестиционный рынок бриллиантов в стране не развит. Именно наличие НДС при сделках купли-продажи бриллиантов, а также сертификация камней по российским стандартам сдерживают развитие рынка. Еще один негативный фактор – относительно небольшие мощности по огранке алмазов в РФ. Большая часть ограночных мощностей сосредоточена за рубежом (около 85% объемов огранки осуществляется в Индии), при этом, по мнению участников рынка, российские ограночные предприятия имеют потенциал для расширения производств, пишет глава ВТБ.
По оценкам ВТБ, эти меры позволят создать для граждан РФ дополнительные инвестиционные инструменты, альтернативные иностранной валюте, а для крупнейшего российского производителя бриллиантов «Алросы» дополнительный рынок сбыта в условиях ограничений, введенных недружественными государствами, поддержавшими антироссийские санкции из-за специальной военной операции (СВО) на Украине.
Заместитель гендиректора «Алросы» Евгений Агуреев передал «Ведомостям» через представителя, что либерализация бриллиантового рынка даст россиянам, которые ищут инструменты для вложения и сбережения средств в условиях валютных ограничений и волатильности финансовых инструментов, альтернативный физический актив. В компании считают НДС на бриллианты «одним из ключевых сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов». Агуреев обращает внимание, что в рамках программы для частных покупателей Alrosa Diamond Exclusive с марта 2022 года интерес к ее инвестиционной части вырос в несколько раз.