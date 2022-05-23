ВТБ направил в российский Минфин предложения по стимулированию обращения бриллиантов в России

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Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает правильным освободить от НДС не только операции по покупке и продаже бриллиантов физлицами, но также продажу драгкамней алмазодобытчиками банкам и населению, сообщила газета «Ведомости» в опубликованной вчера статье.

«Для банков нулевую ставку НДС предлагается установить при продаже физлицам бриллиантов, произведенных из российских алмазов. Кроме того, необходимо разрешить использовать сертификаты на бриллианты независимых лабораторий из стран, не входящих «в перечень недружественных», например Kитая, Индии и Израиля», - пишет в своем письме в Минфин Андрей Костин.

В документе поясняется, отмечают «Ведомости», что сейчас законодательство позволяет физлицам совершать сделки с бриллиантами в розничном ювелирном сегменте, но инвестиционный рынок бриллиантов в стране не развит. Именно наличие НДС при сделках купли-продажи бриллиантов, а также сертификация камней по российским стандартам сдерживают развитие рынка. Еще один негативный фактор – относительно небольшие мощности по огранке алмазов в РФ. Большая часть ограночных мощностей сосредоточена за рубежом (около 85% объемов огранки осуществляется в Индии), при этом, по мнению участников рынка, российские ограночные предприятия имеют потенциал для расширения производств, пишет глава ВТБ.

По оценкам ВТБ, эти меры позволят создать для граждан РФ дополнительные инвестиционные инструменты, альтернативные иностранной валюте, а для крупнейшего российского производителя бриллиантов «Алросы» дополнительный рынок сбыта в условиях ограничений, введенных недружественными государствами, поддержавшими антироссийские санкции из-за специальной военной операции (СВО) на Украине.

Заместитель гендиректора «Алросы» Евгений Агуреев передал «Ведомостям» через представителя, что либерализация бриллиантового рынка даст россиянам, которые ищут инструменты для вложения и сбережения средств в условиях валютных ограничений и волатильности финансовых инструментов, альтернативный физический актив. В компании считают НДС на бриллианты «одним из ключевых сдерживающих факторов для потенциальных инвесторов». Агуреев обращает внимание, что в рамках программы для частных покупателей Alrosa Diamond Exclusive с марта 2022 года интерес к ее инвестиционной части вырос в несколько раз.





