Fruchman Marketing считает, что продажи ювелирных изделий в этом году могут быть на 4–8% выше, чем в 2021 году

Сегодня Новости

Эксперты по маркетингу ювелирных изделий из американской компании Fruchtman Marketing считают, что продажи ювелирных изделий в этом году вырастут на 4-8% по сравнению с 2021 годом.

По данным фирмы, ожидается, что с открытием путешествий люди будут тратить больше своего располагаемого дохода на отложенный спрос на ювелирные изделия, хотя более высокие расходы на поездки могут в некоторой степени помешать таким покупкам.

«Мы, вероятно, увидим продолжение роста продаж в 2022 году, но не в такой степени, как в 2020 и 2021 годах. И мы считаем, что путешествия не окажут такого большого влияния на продажи. Чтобы понять это нужно лишь посмотреть на то, какой была стоимость поездок туда и обратно до пандемии», — говорится в последнем докладе Fruchman Marketing о состоянии розничной торговли ювелирными изделиями, описывающем ожидания на вторую половину 2022 года.

Фирма не считает, что эту ситуацию может изменить какой-либо новый вариант COVID, поскольку прививки и лекарства теперь легко доступны, а потребители возвращаются к своей нормальной жизни и привычкам до пандемии.

Тем не менее почти каждый потребитель будет затронут инфляцией, которая в настоящее время составляет 8,5% в годовом исчислении, что является 40-летним максимумом, по данным Fruchman Marketing. «Если вы являетесь розничным продавцом с низкими или средними ценами, это, скорее всего, затронет вас больше. Если ваша клиентура относится к среднему классу, она пострадает больше всего. Если же ваши клиенты более состоятельные, существуют различные факторы, влияющие на их покупательские привычки и решения. Большая часть этого будет связана с тем, как работает рынок и как затраты повлияют на компании, в которых они работают», — говорится в докладе.

И все же ювелирные ритейлеры вряд ли увидят, что их нынешние или потенциальные клиенты откажутся от празднования важных событий, хотя они могут и не тратить столько денег, сколько тратили раньше.

Отмечая, что средний возраст покупателя обручальных колец в США вырос до 32 лет, Fruchman Marketing прогнозирует, что эта возрастная группа будет чрезмерно сосредоточена на «стоимости», поэтому розничные продавцы могут увидеть снижение веса бриллиантов в каратах или снижение значения, придаваемого покупателями качеству огранки и цвету, принесенных в жертву в пользу покупки более крупных бриллиантов, наряду с бо́льшим количеством запросов о бриллиантах, выращенных в лаборатории.

«Нельзя уйти и от политики, которая становится все более поляризующей, - говорится в заключение в докладе Fruchman Marketing. - Мы видим, как крупные бренды занимают ту или иную позицию (например, Disney, Nike и т. д.) по всем вопросам, от прав ЛГБТ до феминизма, расовой политики и иммиграции. Хотя статистика и некоторые исследования молодого поколения могут диктовать занятие определенной позиции по тем или иным проблемам, для местного бизнеса мы настоятельно рекомендуем избегать этого. Да, люди хотят иметь дело с компаниями, которые им нравятся, которым они доверяют и которые, как они считают, соответствуют их ценностям, но существует также огромный риск отчуждения значительного процента ваших потенциальных клиентов. Держите политику подальше от себя, как бы сильно вы к ней ни тяготели. Вы и ваши сотрудники — лицо вашего бренда. Обсудите это со всеми ими».





