Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
Вчера
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
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В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Платформа Get-Diamonds возвращается на выставку JCK Las Vegas
Get-Diamonds недавно запустила революционную новую функцию — онлайн-тендеры на бриллианты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Встроенный в программу алгоритм выбирает наиболее привлекательные и пользующиеся спросом на рынке бриллианты для предстоящих торгов без вмешательства человека. Полный процесс транзакций и логистики «от двери до двери» управляется в безопасной среде признанной в отрасли компанией Hennig.
На платформе зарегистрировано более 1,7 млн бриллиантов от 4 700 продавцов общей стоимостью более 6,6 млрд долларов США, и она продолжает расширять свое присутствие на рынке США с огромным ростом трафика среди розничных продавцов, дилеров и оптовиков.
По словам исполнительного директора Эяля Ширази (Eyal Shirazy), Get-Diamonds воспользуется возможностью, предоставляемой выставкой JCK Las Vegas, для запуска ряда инновационных инструментов, которые помогут розничным торговцам всех размеров продавать бриллианты. «Мы стремимся предоставить всем предприятиям передовые инструменты, которые позволят им добиться успеха в конкурентной цифровой среде. Например, наш новый сервис онлайн-тендеров предлагает возможности, ранее доступные только крупному бизнесу. Это позволяет трейдерам любого размера покупать и продавать бриллианты через целевые мероприятия по продаже, выявляя наиболее востребованные и конкурентоспособные по цене камни, а также предоставляя беспрепятственные логистические услуги «от двери до двери» для завершения сделки».
Платформа Get-Diamonds была основана в апреле 2020 года WFDB для обслуживания алмазной и ювелирной промышленности в качестве некоммерческой организации. Ее девиз «От отрасли, для отрасли» отражает эту цель. Прибыль, полученная на платформе, должна быть инвестирована в проекты, которые приносят пользу отрасли, включая общий маркетинг бриллиантов.
Get-Diamonds поддерживается технологической компанией Lucy Platforms, чья запатентованная технология на основе искусственного интеллекта позволяет платформе создавать простые цифровые инструменты, помогающие бизнесу расти в цифровом мире.
Моше Салем (Moshe Salem), вице-президент WFDB и Get-Diamonds, сказал: «Get-Diamonds была основана для обслуживания отрасли, и именно это она и делает, совершая цифровую революцию в алмазной отрасли. Благодаря ее невероятным технологическим возможностям мы запустили единственные онлайн-тендеры на основе искусственного интеллекта и планируем запустить ряд функций, которые изменят облик онлайн-торговли. На выставке JCK Las Vegas мы покажем представителям промышленности США удивительные преимущества Get-Diamonds для всех алмазных компаний».