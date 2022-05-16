Платформа Get-Diamonds возвращается на выставку JCK Las Vegas

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Get-Diamonds.com, крупнейшая в мире онлайн-платформа B2B для листинга бриллиантов, принадлежащая Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB), вернется на выставку JCK в Лас-Вегасе в следующем месяце. На выставке онлайн-платформа представит инновационные инструменты для увеличения преимуществ для ритейлеров, в том числе полный сервис «от двери до двери».

Get-Diamonds недавно запустила революционную новую функцию — онлайн-тендеры на бриллианты на основе искусственного интеллекта (ИИ). Встроенный в программу алгоритм выбирает наиболее привлекательные и пользующиеся спросом на рынке бриллианты для предстоящих торгов без вмешательства человека. Полный процесс транзакций и логистики «от двери до двери» управляется в безопасной среде признанной в отрасли компанией Hennig.

На платформе зарегистрировано более 1,7 млн бриллиантов от 4 700 продавцов общей стоимостью более 6,6 млрд долларов США, и она продолжает расширять свое присутствие на рынке США с огромным ростом трафика среди розничных продавцов, дилеров и оптовиков.

По словам исполнительного директора Эяля Ширази (Eyal Shirazy), Get-Diamonds воспользуется возможностью, предоставляемой выставкой JCK Las Vegas, для запуска ряда инновационных инструментов, которые помогут розничным торговцам всех размеров продавать бриллианты. «Мы стремимся предоставить всем предприятиям передовые инструменты, которые позволят им добиться успеха в конкурентной цифровой среде. Например, наш новый сервис онлайн-тендеров предлагает возможности, ранее доступные только крупному бизнесу. Это позволяет трейдерам любого размера покупать и продавать бриллианты через целевые мероприятия по продаже, выявляя наиболее востребованные и конкурентоспособные по цене камни, а также предоставляя беспрепятственные логистические услуги «от двери до двери» для завершения сделки».

Платформа Get-Diamonds была основана в апреле 2020 года WFDB для обслуживания алмазной и ювелирной промышленности в качестве некоммерческой организации. Ее девиз «От отрасли, для отрасли» отражает эту цель. Прибыль, полученная на платформе, должна быть инвестирована в проекты, которые приносят пользу отрасли, включая общий маркетинг бриллиантов.

Get-Diamonds поддерживается технологической компанией Lucy Platforms, чья запатентованная технология на основе искусственного интеллекта позволяет платформе создавать простые цифровые инструменты, помогающие бизнесу расти в цифровом мире.

Моше Салем (Moshe Salem), вице-президент WFDB и Get-Diamonds, сказал: «Get-Diamonds была основана для обслуживания отрасли, и именно это она и делает, совершая цифровую революцию в алмазной отрасли. Благодаря ее невероятным технологическим возможностям мы запустили единственные онлайн-тендеры на основе искусственного интеллекта и планируем запустить ряд функций, которые изменят облик онлайн-торговли. На выставке JCK Las Vegas мы покажем представителям промышленности США удивительные преимущества Get-Diamonds для всех алмазных компаний».





