В апреле экспорт бриллиантов из Индии в целом снизился

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Официальная статистика, опубликованная индийским Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), свидетельствует об общем снижении экспорта бриллиантов из страны в апреле 2022 года. Экспорт бриллиантов составил 2 159,64 млн долларов США против 2 221,81 млн долларов годом ранее, снизившись на 2,8%. Страна импортировала бриллиантов на сумму 111,91 млн долларов по сравнению с 137,32 млн долларов за аналогичный период прошлого года, что привело к снижению на 18,5%.

Аналогичная картина наблюдалась и в сегменте алмазного сырья: импорт составил 1 310,60 млн долларов против 1 698,55 млн долларов за тот же период год назад, в результате чего снижение составило 22,84%, а валовой импорт алмазов в натуральном выражении снизился до 6 031 000 каратов по сравнению с 16 313 000 каратов в предыдущем году, что на 63,03% меньше.

На этом фоне сбыт выращенных в лаборатории бриллиантов шел полным ходом, продемонстрировав рост валового экспорта на 64,95% в денежном выражении или 148,13 млн долларов по сравнению с 89,8 млн долларов в предыдущем году.

По данным GJEPC, общий валовой экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в размере 3 231,65 млн долларов в апреле показал снижение на 0,82% по сравнению с 3 258,52 млн долларов за аналогичный период предыдущего года, в то время как импорт драгоценных камней и ювелирных изделий упал на 9,81% ( 1 971,79 млн долларов в апреле 2022 года по сравнению с 2 186,27 млн долларов в апреле 2021 года).





