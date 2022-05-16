Эксклюзив
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
Вчера
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
В апреле экспорт бриллиантов из Индии в целом снизился
Аналогичная картина наблюдалась и в сегменте алмазного сырья: импорт составил 1 310,60 млн долларов против 1 698,55 млн долларов за тот же период год назад, в результате чего снижение составило 22,84%, а валовой импорт алмазов в натуральном выражении снизился до 6 031 000 каратов по сравнению с 16 313 000 каратов в предыдущем году, что на 63,03% меньше.
На этом фоне сбыт выращенных в лаборатории бриллиантов шел полным ходом, продемонстрировав рост валового экспорта на 64,95% в денежном выражении или 148,13 млн долларов по сравнению с 89,8 млн долларов в предыдущем году.
По данным GJEPC, общий валовой экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий в размере 3 231,65 млн долларов в апреле показал снижение на 0,82% по сравнению с 3 258,52 млн долларов за аналогичный период предыдущего года, в то время как импорт драгоценных камней и ювелирных изделий упал на 9,81% ( 1 971,79 млн долларов в апреле 2022 года по сравнению с 2 186,27 млн долларов в апреле 2021 года).