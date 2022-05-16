Индия присматривается к лабораторным алмазам как к средству создать более самодостаточную ограночную промышленность

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Представители индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), присутствовавшие на прошлой неделе на совещании, посвященном индустрии выращенных в лаборатории алмазов под председательством министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла (Piyush Goyal), заявили, что выращенные в лаборатории алмазы обладают потенциалом для создания и поддержания более сильной и самодостаточной отечественной ограночной промышленности.

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, провел презентацию о состоянии отрасли лабораторных алмазов, текущем сценарии рынка и потенциале роста. В ходе обсуждения также было внесено предложение о включении разработки машин по производству лабораторных алмазов в схему привязанного к производству стимулирования, которая была согласована с министром.

В своем выступлении на встрече Колин Шах сказал: «Выращенные в лаборатории алмазы обладают потенциалом для создания и поддержания более сильной и самодостаточной отечественной ограночной отрасли. Отрасль благодарит министра торговли Пиюша Гояла за то, что он услышал предложение отрасли о включении выращенных в лаборатории алмазов в схему привязанного к производству стимулирования, и за веру в то, что отрасль лабораторных алмазов может нанять один миллион человек для обработки 150 млн каратов выращенных в лаборатории алмазов и достичь экспортного оборота в размере 400 млрд рупий в ближайшем будущем. Внедрение системы отслеживания лабораторных бриллиантов поможет GJEPC контролировать цепочку поставок и поддерживать доверие потребителей к выращенным в лаборатории бриллиантам».

В соответствии с предлагаемой схемой привязанного к производству стимулирования предприятие для получения льгот должно будет инвестировать минимум 500 млн рупий и добиться оборота, равного удвоенной цифре инвестиций. Кроме того, правительство рассмотрит вопрос о разрешении импорта сложного оборудования, необходимого для выращенных в лаборатории алмазов, по льготной ввозной пошлине на один год с целью стимулирования отечественного производства такого оборудования в последующие годы. Компании, пользующиеся преимуществами схемы привязанного к производству стимулирования, должны быть сертифицированы GJEPC.

Обсуждения также были сосредоточены на привлечении известного института исследований и разработок, создании Мегацентра общего оборудования (Mega Common Facility Centre) в Гуджарате и развитии навыков адекватной рабочей силы посредством обучения на рабочем месте. Лабораторные бриллианты также будут включены в предстоящий документ о внешнеторговой политике на 2021-2026 годы, и им будет выделен отдельный код гармонизированной товарной номенклатуры на уровне страны для ювелирных изделий с природными и лабораторными бриллиантами, чтобы обеспечить раздвоение по типам бриллиантов, используемых в ювелирных изделиях.

Министерству торговли было предложено стимулировать производство оборудования, чтобы отрасль могла развиваться быстрее.

В настоящее время доля Индии в мировом производстве выращенных в лаборатории алмазов составляет около 15%, которыми она в настоящее время обеспечивает себя сама. Однако, имея в виду будущий потенциал, необходимо поддерживать технологическую самостоятельность в производстве машин и лидирующие позиции в производстве выращенных в лаборатории алмазов. Учитывая опыт Индии в области огранки природных бриллиантов, крайне важно, чтобы Индия твердо позиционировала себя и в секторе выращенных в лаборатории бриллиантов, поскольку процессы огранки аналогичны.

Лабораторные алмазы выращиваются с использованием передовой технологии, которая воспроизводит процесс выращивания природного алмаза, и в результате получается искусственный алмаз. Выращенные в лаборатории алмазы могут быть созданы с помощью двух процессов: высокого давления и высокой температуры (High Pressure High Temperature, HPHT), который распространен в Китае, и химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD), который обычно используется в США и Индии.

Помимо ювелирной промышленности, выращенные в лаборатории алмазы также используются в компьютерных чипах, спутниках, сетях 5G, поскольку их можно использовать в экстремальных условиях и поскольку они могут работать на более высоких скоростях при меньшем энергопотреблении, чем чипы на основе кремния.

Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов из Индии увеличился более чем вдвое (+105,63%), до 1,3 млрд долларов, с апреля 2021 года по март 2022 года по сравнению с 636,25 млн долларов в 2020-21 финансовом году.





