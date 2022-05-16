Sarine Technologies снова подает в суд на нарушителей прав интеллектуальной собственности

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Компания Sarine Technologies еще больше расширила свои усилия по борьбе с пиратством в области интеллектуальной собственности в Индии, предприняв дополнительные юридические действия против подозреваемых нарушителей, говорится в заявлении компании для прессы.

Компания Sarine Technologies подала дополнительные иски против ряда индийских организаций в индийском Сурате и его окрестностях через свою индийскую юридическую фирму ORTIS Law Offices и получила сделанное в одностороннем порядке распоряжение для судебных уполномоченных посетить помещения предполагаемых нарушителей для установления фактов. Указанные рейды по решению суда были проведены 18 мая 2022 года в восьми различных местах.

«Sarine Technologies не имеет возможности раскрывать какие-либо подробности проведенных обысков по установлению фактов из-за взятых на себя обязательств по сохранению конфиденциальности, а также в связи с тем, что судебные разбирательства находятся в процессе рассмотрения. Однако полагают, что судебные уполномоченные смогли найти материалы, касающиеся как аппаратного, так и программного обеспечения, которые, как представляется, нарушают патентные и авторские права Sarine Technologies на интеллектуальную собственность», — сообщила компания.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, заявил: «В течение последних тридцати с лишним лет инновационные и новаторские технологии Sarine Technologies поддерживали алмазную промышленность в Индии и привели к постоянному повышению уровня сложности производства, повышению производительности и улучшению качества, и все это при снижении уровней риска, что повышало прибыльность производства и способствовало эффективному доминированию в мировом производстве бриллиантов. К сожалению, недобросовестные стороны запятнали всю индийскую алмазную промышленность. Нас обнадеживают быстрые действия суда, его понимание серьезности ситуации и принятие немедленных мер для защиты законных прав Sarine Technologies. Мы надеемся, что меры, необходимые для прекращения этих явно незаконных действий, будут приняты не только для законной защиты значительных инвестиций Sarine Technologies в ее интеллектуальную собственность, но и для защиты целостности индийской алмазной промышленности, которая так сильно зависит от общественного доверия, и позволят Sarine Technologies продолжать разработку еще более передовых технологий для алмазной промышленности».

Компания Sarine Technologies Ltd., основанная в 1988 году, является мировым лидером в разработке и производстве передовых систем моделирования, анализа, оценки, планирования, обработки, отделки, классификации бриллиантов и торговли ими. Продукция Sarine Technologies включает в себя семейство систем Galaxy® для картирования посторонних включений и зон напряжений в алмазах, технологии планирования и оптимизации необработанных камней, инструменты для лазерной резки и формовки, оборудование для лазерной маркировки, нанесения надписей и меток, автоматизированные (полученные с помощью искусственного интеллекта) системы классификации чистоты, цвета, огранки и световых характеристик бриллиантов, а также приборы для оказания услуг по отслеживаемости, визуализации камней и в сфере розничной торговли. Системы Sarine стали стандартными инструментами на каждом современном производственном предприятии, в должным образом оборудованных геммологических лабораториях и на предприятиях по оценке бриллиантов, а также являются незаменимыми помощниками для огранщиков бриллиантов, дилеров и розничных продавцов.





