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В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
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В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
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Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Компания Richmond потеряла 168 млн евро из-за приостановки коммерческой деятельности в России, в целом показав высокие результаты в отчетном году
«Продажи за отчетный год достигли рекордно высокого уровня в 19,2 млрд евро, что на 46% больше, чем в прошлом году (+35% за двухлетний сравнительный период), при этом все ювелирные дома, каналы и регионы сбыта достигли двузначного роста, во главе с розничной торговлей и Северной и Южной Америкой (+79%). Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 32%, а продажи в материковом Китае выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. Сильная европейская клиентская база более чем компенсировала сдержанный въездной туризм, что привело к увеличению продаж на 51%, в то время как на Ближнем Востоке и в Африке продажи росли такими же темпами, превзойдя Японию как четвертый по величине рынок Группы, где продажи выросли, хотя только и на 28%», — говорится в заявлении компании для прессы, в котором отмечается, что «приостановка коммерческой деятельности в России привела к негативному влиянию на операционные результаты в размере 168 млн евро».
Ювелирные дома холдинга Buccellati, Cartier и Van Cleef & Arpels резко нарастили свои показатели: совокупный объем продаж превысил 11 млрд евро, а операционная маржа достигла 34,3% по сравнению с 31,0% в предыдущем году. Cartier и Van Cleef & Arpels показали выдающиеся результаты, укрепив свое лидерство на рынке. Ювелирный дом Buccellati также успешно развивался, еще больше расширив свое международное присутствие за счет девяти новых магазинов прямого управления.
Еще одно примечательное достижение, согласно Richmond, связано с энергичным восстановлением продаж (+53%) часовыми фирмами, входящими в подразделение Specialist Watchmakers, до 3,4 млрд евро и восстановлением операционной маржи, достигшей 17,3%, при этом почти все фирмы превысили уровень продаж до пандемии. Часовщики извлекли выгоду из прямых продаж, превысивших 50% от всего объема, благодаря постоянным улучшениям в дистрибуции, коммуникации (особенно в социальных сетях) и управлении цепочками поставок. Повышение привлекательности высококачественных часов для миллениалов и поколения Z очень позитивно влияет на будущее.
На уровне Группы операционная прибыль увеличилась более чем вдвое, до 3,4 млрд евро, а операционная маржа увеличилась до 17,7%. Этот значительный рост операционной прибыли в сочетании с тщательным управлением оборотным капиталом привел к увеличению денежного потока от операционной деятельности до 4,6 млрд евро. Прибыль за год выросла на 61%, до 2,1 млрд евро, а чистые денежные средства на 55%, до 5,2 млрд евро, на конец марта 2022 года.