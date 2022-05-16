Компания Richmond потеряла 168 млн евро из-за приостановки коммерческой деятельности в России, в целом показав высокие результаты в отчетном году

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Richmond, швейцарский холдинг, производящий предметы роскоши, сообщая о высоких результатах за финансовый год, закончившийся 31 марта 2022 года, заявил, что приостановка коммерческой деятельности в России привела к убыткам в размере 168 млн евро.

«Продажи за отчетный год достигли рекордно высокого уровня в 19,2 млрд евро, что на 46% больше, чем в прошлом году (+35% за двухлетний сравнительный период), при этом все ювелирные дома, каналы и регионы сбыта достигли двузначного роста, во главе с розничной торговлей и Северной и Южной Америкой (+79%). Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 32%, а продажи в материковом Китае выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. Сильная европейская клиентская база более чем компенсировала сдержанный въездной туризм, что привело к увеличению продаж на 51%, в то время как на Ближнем Востоке и в Африке продажи росли такими же темпами, превзойдя Японию как четвертый по величине рынок Группы, где продажи выросли, хотя только и на 28%», — говорится в заявлении компании для прессы, в котором отмечается, что «приостановка коммерческой деятельности в России привела к негативному влиянию на операционные результаты в размере 168 млн евро».

Ювелирные дома холдинга Buccellati, Cartier и Van Cleef & Arpels резко нарастили свои показатели: совокупный объем продаж превысил 11 млрд евро, а операционная маржа достигла 34,3% по сравнению с 31,0% в предыдущем году. Cartier и Van Cleef & Arpels показали выдающиеся результаты, укрепив свое лидерство на рынке. Ювелирный дом Buccellati также успешно развивался, еще больше расширив свое международное присутствие за счет девяти новых магазинов прямого управления.

Еще одно примечательное достижение, согласно Richmond, связано с энергичным восстановлением продаж (+53%) часовыми фирмами, входящими в подразделение Specialist Watchmakers, до 3,4 млрд евро и восстановлением операционной маржи, достигшей 17,3%, при этом почти все фирмы превысили уровень продаж до пандемии. Часовщики извлекли выгоду из прямых продаж, превысивших 50% от всего объема, благодаря постоянным улучшениям в дистрибуции, коммуникации (особенно в социальных сетях) и управлении цепочками поставок. Повышение привлекательности высококачественных часов для миллениалов и поколения Z очень позитивно влияет на будущее.

На уровне Группы операционная прибыль увеличилась более чем вдвое, до 3,4 млрд евро, а операционная маржа увеличилась до 17,7%. Этот значительный рост операционной прибыли в сочетании с тщательным управлением оборотным капиталом привел к увеличению денежного потока от операционной деятельности до 4,6 млрд евро. Прибыль за год выросла на 61%, до 2,1 млрд евро, а чистые денежные средства на 55%, до 5,2 млрд евро, на конец марта 2022 года.





