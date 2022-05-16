Банк Morgan Stanley считает, что доля De Beers на алмазном рынке увеличивается

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Банк Morgan Stanley, комментируя рост продаж De Beers в четвертом торговом цикле, заявил, что это улучшение произошло наряду с существенным снижением импорта алмазов Индией, что, по мнению банка, свидетельствует об увеличении доли De Beers на рынке алмазного сырья на фоне нежелания покупать алмазы у российского производителя – компании АЛРОСА, говорится в статье, опубликованной порталом miningmx.com.

Morgan Stanley сообщил, отмечается в публикации, что цены на бриллианты снизились на 8-10% по сравнению с пиковыми значениями 2022 года, а камни весом от 0,3 до 1 карата подешевели на 1-3%.

Камни низкого качества весом менее 0,3 карата претерпели наибольшую коррекцию, упав в цене примерно на 10%, утверждает банк, в то время как крупные камни весом более одного карата подешевели на 8%.

Как заявил Morgan Stanley, в настоящее время De Beers рассчитывает на прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 1,2 млрд долларов США в 2022 финансовом году, что сопоставимо с EBITDA в 1,1 млрд долларов США за прошлый год.





