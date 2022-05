В начале июня нью-йоркское отделение Christie’s зажжет «Свет Африки»

Фото: Christie's

Нью-йоркское отделение Christie’s сообщило, что на аукционе «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels), намеченном на 8 июня 2022 года, на продажу будет выставлен бриллиант «Свет Африки» (The Light of Africa) с оценочной стоимостью от 11 до 18 млн долларов США. Кроме того, на аукционе будет представлено изысканное собрание драгоценностей из частных коллекций, а также фирменные драгоценности брендов Bhagat, Boucheron, Bulgari, Cartier, David Webb, Graff, Harry Winston, Raymond Templier, Tiffany & Co. и Van Cleef & Arpels. Аукционный просмотр будет проходить в помещении Christie’s New York с 3 по 7 июня.«Свет Африки» — безупречный бриллиант изумрудной огранки типа IIa цвета D весом 103,49 карата с превосходной огранкой и симметрией. Бриллиант был огранен из алмаза весом 299,3 карата, добытого на алмазном руднике Куллинан (Cullinan), на котором были также добыты одни из самых известных в истории и сенсационных алмазов, в том числе «Большая звезда Африки» (The Great Star of Africa) и «Вторая звезда Африки» (The Second Star of Africa), которые являются частью драгоценностей британской короны, установленных в скипетре государя и императорской государственной короне.Среди других главных новинок распродажи — двенадцать драгоценностей бренда JAR из поместья Энн Гетти (Ann Getty) и украшения из коллекции Энн и Гордон Гетти (Ann & Gordon Getty Collection). Поразительная группа драгоценностей Энн Гетти от JAR — одна из крупнейших и наиболее важных частных коллекций работ дальновидного дизайнера Джоэла Артура Розенталя (Joel Arthur Rosenthal), представленных на аукционе. Несколько драгоценностей из коллекции миссис Гетти были выставлены в крупнейших музеях мира, включая лондонский Сомерсет-Хаус, Музей Почетного легиона в Сан-Франциско и историческую ретроспективу JAR в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2013 году.В распродаже также участвуют исключительные украшения из известных частных коллекций, такие как: подборка украшений Bulgari из коллекции синьоры Сильваны Мангано (Silvana Mangano); набор Van Cleef & Arpels из кораллов и золотых украшений (эстимейт: $30 000–$40 000), ранее находившийся в коллекции миссис Брук Астор (Brooke Astor); и пара серег с изумрудами и бриллиантами в 13,79 и 12,14 карата (эстимейт $1 000 000–$1 800 000) из собственности одного частного коллекционера.