АЛРОСА отметила рост интереса к инвестициям в бриллианты в условиях валютных ограничений

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Алмазодобывающая компания АЛРОСА отмечает с начала марта 2022 года кратный рост интереса к инвестициям в бриллианты в условиях валютных ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Alrosa Diamond Exclusive - программа, по которой АЛРОСА продает бриллианты частным инвесторам. Программа предполагает возможность обратной реализации купленного бриллианта на одном из регулярных аукционов компании.

«Начиная с марта интерес к этой программе вырос в несколько раз, так как люди, ищущие инструменты для вложения средств в условиях валютных ограничений, рассматривают в этом качестве бриллианты аналогично вложениям в золото», - сообщила пресс-служба АЛРОСА в ответ на запрос ТАСС.

Компания отметила, что приветствует любые меры, направленные на поощрение внутреннего спроса на российские бриллианты. «Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики», - уточнили в пресс-службе.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Минфин готовит инициативу по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке РФ, такое предложение уже направлено в правительство. Инициатива должна поддержать алмазодобывающую компанию АЛРОСА, против которой были ранее введены санкции со стороны Запада, уточнил замминистра.

АЛРОСА обеспечивает до 90% добычи алмазов в России, в компании трудятся более 20 тыс. сотрудников.

По итогам 2021 года компания получила 332 млрд рублей выручки, увеличив показатель к уровню 2020 года на 50%.



