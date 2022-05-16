Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
АЛРОСА отметила рост интереса к инвестициям в бриллианты в условиях валютных ограничений
Alrosa Diamond Exclusive - программа, по которой АЛРОСА продает бриллианты частным инвесторам. Программа предполагает возможность обратной реализации купленного бриллианта на одном из регулярных аукционов компании.
«Начиная с марта интерес к этой программе вырос в несколько раз, так как люди, ищущие инструменты для вложения средств в условиях валютных ограничений, рассматривают в этом качестве бриллианты аналогично вложениям в золото», - сообщила пресс-служба АЛРОСА в ответ на запрос ТАСС.
Компания отметила, что приветствует любые меры, направленные на поощрение внутреннего спроса на российские бриллианты. «Либерализация законодательства откроет новые возможности для российских инвесторов и поддержит реальный сектор экономики», - уточнили в пресс-службе.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Минфин готовит инициативу по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке РФ, такое предложение уже направлено в правительство. Инициатива должна поддержать алмазодобывающую компанию АЛРОСА, против которой были ранее введены санкции со стороны Запада, уточнил замминистра.
АЛРОСА обеспечивает до 90% добычи алмазов в России, в компании трудятся более 20 тыс. сотрудников.
По итогам 2021 года компания получила 332 млрд рублей выручки, увеличив показатель к уровню 2020 года на 50%.