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Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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18 апреля 2022
В Минфине заявили об устойчивом финансовом состоянии АЛРОСА
«Конечно, у АЛРОСА серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока на сегодня мы видим, что финансовое состояние достаточно устойчивое, и компания имеет возможности и запасы прочности искать возможности для реализации своих алмазов», - заявил Моисеев, отвечая на вопрос о возможности реализации части добычи компании в Гохран, говорится в корреспонденции агентства. В частности, Минфин рассчитывает на увеличение доли реализации продукции компании на внутреннем рынке.
«Одна из инициатив, которую мы сейчас готовим, - возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, чтобы какую-то часть рынка, по крайней мере в России, для них обеспечить», - сказал он. Минфин уже направил свои предложения в правительство. Отвечая на вопрос, связана ли предлагаемая либерализация с налоговыми послаблениями, как в случае с инвестиционным золотом, Моисеев сказал: «В том числе».
Ранее АЛРОСА, регуляторы и банки прорабатывали возможность организации биржевой торговли инвестиционными бриллиантами в России, но идея не нашла массового распространения, не выйдя за рамки продажи штучных дорогих камней и изделий.
На внутренний рынок обычно приходилось не более 10% выручки АЛРОСА, при этом крупнейший российский потребитель алмазов, смоленский «Кристалл», входит в группу АЛРОСА.
Россия поставляет около 30% мировых алмазов. США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире. Для Индии огранка алмазов и производство ювелирных изделий является третьим по величине источником экспортных доходов.
Хотя ключевые каналы продаж российской АЛРОСА пока не подвергнуты санкциям, важные долгосрочные клиенты компании, американские ритейлеры Signet и Tiffany, прекратили закупки. Запрет Tiffany, принадлежащей сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, распространяется в том числе на бриллианты российского происхождения независимо от того, где они были огранены.
В то же время, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России, из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщал Bloomberg в середине мая.