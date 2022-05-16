В Минфине заявили об устойчивом финансовом состоянии АЛРОСА

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Финансовое состояние АЛРОСА, находящейся под санкциями США, достаточно устойчиво, компания имеет запас прочности для поиска возможностей по реализации своих алмазов, заявил журналистам в Госдуме замглавы Минфина Алексей Моисеев. Согласно агентству Interfax, заместитель министра финансов отметил, что попадание АЛРОСА в список SDN Минфина США вызвало серьезные проблемы с продажами алмазов.

«Конечно, у АЛРОСА серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока на сегодня мы видим, что финансовое состояние достаточно устойчивое, и компания имеет возможности и запасы прочности искать возможности для реализации своих алмазов», - заявил Моисеев, отвечая на вопрос о возможности реализации части добычи компании в Гохран, говорится в корреспонденции агентства. В частности, Минфин рассчитывает на увеличение доли реализации продукции компании на внутреннем рынке.

«Одна из инициатив, которую мы сейчас готовим, - возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, чтобы какую-то часть рынка, по крайней мере в России, для них обеспечить», - сказал он. Минфин уже направил свои предложения в правительство. Отвечая на вопрос, связана ли предлагаемая либерализация с налоговыми послаблениями, как в случае с инвестиционным золотом, Моисеев сказал: «В том числе».

Ранее АЛРОСА, регуляторы и банки прорабатывали возможность организации биржевой торговли инвестиционными бриллиантами в России, но идея не нашла массового распространения, не выйдя за рамки продажи штучных дорогих камней и изделий.

На внутренний рынок обычно приходилось не более 10% выручки АЛРОСА, при этом крупнейший российский потребитель алмазов, смоленский «Кристалл», входит в группу АЛРОСА.

Россия поставляет около 30% мировых алмазов. США в начале марта запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, но на продукцию, подвергшуюся существенной обработке вне России, эта мера не распространяется. Основная масса алмазного сырья из России проходит огранку в Индии, которая производит 95% бриллиантов в мире. Для Индии огранка алмазов и производство ювелирных изделий является третьим по величине источником экспортных доходов.

Хотя ключевые каналы продаж российской АЛРОСА пока не подвергнуты санкциям, важные долгосрочные клиенты компании, американские ритейлеры Signet и Tiffany, прекратили закупки. Запрет Tiffany, принадлежащей сейчас LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, распространяется в том числе на бриллианты российского происхождения независимо от того, где они были огранены.

В то же время, часть индийских огранщиков стала отказываться от камней из России, из-за создавшейся неопределенности, готовясь указывать происхождение каждого камня и перенаправляя алмазы из России на рынки Китая, Юго-Восточной Азии или ОАЭ, сообщал Bloomberg в середине мая.





