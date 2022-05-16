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18 апреля 2022

Mountain Province Diamonds сообщила о ряде пересечений кимберлитов на проекте Кеннади Норт в Канаде

Сегодня
Новости
Компания Mountain Province Diamonds опубликовала сообщение, в котором говорится, что она обнаружила ряд пересечений кимберлита на полностью принадлежащем ей проекте Кеннади Норт (Kennady North) в Канаде. Проект включает в себя права на аренду и разведку территории площадью более 107 000 гектаров, которая полностью окружает алмазный рудник Гачо Куэй (Gahcho Kué).
Программа геологоразведочных работ компании на 2022 год направлена на поиск новых кимберлитов на основе подробного анализа исторической технической информации, включая наземную и аэрогеофизическую разведку, поиск минералов-индикаторов кимберлитов и геологическое картирование. Из текущей программы зимнего бурения, в рамках которой запланировано пройти 6 000 метров скважин, было завершено 3 000 метров, в результате чего были обнаружены пересечения кимберлитов в 16 из 20 буровых скважин и на трех целевых участках из четырех.
Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор компании, так прокомментировал результаты проделанной работы: «Мы начали 2022 год с плана развернуть энергичную зимнюю разведочную кампанию на Кеннади Норт, и мы выполнили этот план. Мы обнаружили кимберлит на трех из четырех проверенных на сегодняшний день целевых участках, и завершили все наши запланированные воздушные и наземные геофизические исследования. В последние недели нашей зимней программы мы продолжим бурение и испытание как можно большего количества приоритетных аномалий с намерением обнаружить больше кимберлитов и повысить ценность проекта Кеннади Норт. Как чистый канадский производитель алмазов и геологоразведчик, компания рассматривает этот период как важное время для активной разведки новых месторождений алмазов в Канаде».
Mountain Province Diamonds заявила, что из шестнадцати выявленных целевых участков четыре уже были испытаны бурением. Бурение будет продолжаться до конца зимней программы 2022 года, кульминация которой ожидается в конце мая. Летняя геологоразведка начнется в третьем квартале с акцентом на последующем отборе проб минералов-индикаторов, полученных с 2021 года по программе отбора проб, которая, как ожидается, будет завершена к концу третьего квартала. Обзор всех наземных геофизических данных за зиму 2022 года продолжается во втором квартале с целью бурения интересующих участков с наземными аномалиями в рамках летней программы.
Mountain Province Diamonds владеет 49% акций компании De Beers Canada в алмазном руднике Гачо Куэй, расположенном в Северо-Западных территориях Канады. Совместное предприятие Гачо Куэй состоит из нескольких кимберлитов, которые активно разрабатываются и исследуются для будущего развития производства. Компания также контролирует 106 202 гектара перспективных земельных участков и располагает арендными правами на полезные ископаемые, которые окружают территорию совместного предприятия Гачо Куэй, включая выявленные ресурсы кимберлита Кельвин (Kelvin) и предполагаемые ресурсы кимберлитов группы Фарадей (Faraday).


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