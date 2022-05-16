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18 апреля 2022
Mountain Province Diamonds сообщила о ряде пересечений кимберлитов на проекте Кеннади Норт в Канаде
Программа геологоразведочных работ компании на 2022 год направлена на поиск новых кимберлитов на основе подробного анализа исторической технической информации, включая наземную и аэрогеофизическую разведку, поиск минералов-индикаторов кимберлитов и геологическое картирование. Из текущей программы зимнего бурения, в рамках которой запланировано пройти 6 000 метров скважин, было завершено 3 000 метров, в результате чего были обнаружены пересечения кимберлитов в 16 из 20 буровых скважин и на трех целевых участках из четырех.
Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор компании, так прокомментировал результаты проделанной работы: «Мы начали 2022 год с плана развернуть энергичную зимнюю разведочную кампанию на Кеннади Норт, и мы выполнили этот план. Мы обнаружили кимберлит на трех из четырех проверенных на сегодняшний день целевых участках, и завершили все наши запланированные воздушные и наземные геофизические исследования. В последние недели нашей зимней программы мы продолжим бурение и испытание как можно большего количества приоритетных аномалий с намерением обнаружить больше кимберлитов и повысить ценность проекта Кеннади Норт. Как чистый канадский производитель алмазов и геологоразведчик, компания рассматривает этот период как важное время для активной разведки новых месторождений алмазов в Канаде».
Mountain Province Diamonds заявила, что из шестнадцати выявленных целевых участков четыре уже были испытаны бурением. Бурение будет продолжаться до конца зимней программы 2022 года, кульминация которой ожидается в конце мая. Летняя геологоразведка начнется в третьем квартале с акцентом на последующем отборе проб минералов-индикаторов, полученных с 2021 года по программе отбора проб, которая, как ожидается, будет завершена к концу третьего квартала. Обзор всех наземных геофизических данных за зиму 2022 года продолжается во втором квартале с целью бурения интересующих участков с наземными аномалиями в рамках летней программы.
Mountain Province Diamonds владеет 49% акций компании De Beers Canada в алмазном руднике Гачо Куэй, расположенном в Северо-Западных территориях Канады. Совместное предприятие Гачо Куэй состоит из нескольких кимберлитов, которые активно разрабатываются и исследуются для будущего развития производства. Компания также контролирует 106 202 гектара перспективных земельных участков и располагает арендными правами на полезные ископаемые, которые окружают территорию совместного предприятия Гачо Куэй, включая выявленные ресурсы кимберлита Кельвин (Kelvin) и предполагаемые ресурсы кимберлитов группы Фарадей (Faraday).