В первом квартале 2022 года Sarine Technologies заработала $15,6 млн

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В первом квартале 2022 года Sarine Technologies заработала $15,6 млн, что всего на 9,9% меньше, чем в исключительно хорошем первом квартале 2021 года, и это надежно обеспечило валовую прибыль в 71,8%, говорится в сообщении компании для инвесторов.

Доходы, связанные с торговлей алмазами и бриллиантами, составили 11,6% от общих доходов. Поскольку вся деятельность компании в настоящее время почти вернулась к допандемическому уровню, а ее общие и административные расходы даже превысили обычные из-за увеличения юридических и других затрат, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности и судебными разбирательствами в Индии, ее прибыль от операций составила чуть менее $4 млн, а при действующих льготных налоговых ставках ее чистая прибыль составила чуть менее $3,4 млн. Денежные средства и краткосрочные депозиты компании выросли до $41,7 млн на конец квартала при нулевом заимствовании. Дебиторская задолженность незначительно уменьшилась с конца 2021 года, достигнув $22,7 млн, при этом большая часть причитающейся дебиторской задолженности была погашена.

Геополитическая неопределенность, связанная с военными действиями на Украине, начавшимися в конце февраля, и новой вспышкой Covid-19 в Китае, в результате которой были введены карантинные меры, оказала незначительное негативное влияние на бизнес-среду Sarine Technologies в первом квартале 2022 года, говорится в сообщении компании. Несмотря на санкции, приток необработанных алмазов, в том числе алмазов российского происхождения, в цепочку создания стоимости в течение первых трех месяцев 2022 года не ослабевал. Огранка в среднем сегменте алмазопровода была соразмерно устойчивой, о чем свидетельствует использование компанией систем картирования посторонних включений в алмазах, которые продолжали работать в течение первых трех месяцев 2022 года на уровнях, аналогичных уровням, достигнутым в конце 2021 года, со средними значениями, превышающими 100 000 камней в день.

«После окончания первого квартала в апреле были введены более строгие санкции в отношении российских алмазов в целом и продукции АЛРОСА в частности. Сообщается, что эти санкции оказали более выраженное влияние на переток российской продукции, на долю которой приходится около 35% всего мирового производства, в сегмент огранки, хотя пока неясно, в какой степени. До сих пор мы не заметили значительного снижения активности сканирования устройств семейства Galaxy® в апреле по сравнению с активностью сканирования в первом квартале. Фактически, сканирование в апреле было выше, чем в любой из предыдущих 12 месяцев, кроме марта. Данные сканирования действительно указывают на некоторое снижение активности огранки у некоторых наших индийских клиентов с начала мая, однако это также может быть связано с началом периода летних каникул в Индии и проявляется в сокращении рабочих смен или дней работы (например, сокращенные воскресенья). На момент написания этого сообщения мы не заметили какого-либо существенного влияния на наш бизнес текущих геополитических условий. В какой-то степени неопределенность, влияющая на наших индийских клиентов и ее последствия, прежде всего в отношении их спроса на сканеры Meteorite™ для мелких камней, компенсируется возобновившимся расширением предприятий по огранке алмазов в странах юга Африки. Мы продолжаем внимательно следить за текущей ситуацией, связанной с конфликтом на Украине», — говорится в сообщении Sarine Technologies.





