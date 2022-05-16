Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Компания De Beers выручила $604 млн в четвертом цикле продаж 2022 года
«Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжает применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение четвертого цикла продаж 2022 года, при этом мероприятие под названием «сайт» выходит за рамки обычной недельной продолжительности. В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для цикла 4, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период со 2 по 17 мая и по-прежнему подлежит корректировке на основе окончательно завершенных продаж», — говорится в сообщении Anglo American.
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, комментируя продажи, сказал, что компания продолжает наблюдать хороший спрос на свои алмазы в течение четвертого цикла продаж 2022 года, чему способствует высокий потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США. Однако он отметил, что на спрос на алмазы в предстоящем цикле, как обычно, повлияет закрытие многих фабрик по огранке алмазов в Индии на традиционные майские праздники. По его словам, алмазные компании продолжают внимательно следить за последствиями ограничений в Китае из-за коронавируса, за российско-украинским конфликтом и связанными с ним санкциями.