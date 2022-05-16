Компания De Beers выручила $604 млн в четвертом цикле продаж 2022 года

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Корпорация Anglo American объявила, что выручка De Beers в четвертом цикле продаж алмазного сырья в этом году достигла 604 млн долларов, превысив результат предыдущего цикла в 566 млн долларов.

«Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжает применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение четвертого цикла продаж 2022 года, при этом мероприятие под названием «сайт» выходит за рамки обычной недельной продолжительности. В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для цикла 4, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период со 2 по 17 мая и по-прежнему подлежит корректировке на основе окончательно завершенных продаж», — говорится в сообщении Anglo American.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, комментируя продажи, сказал, что компания продолжает наблюдать хороший спрос на свои алмазы в течение четвертого цикла продаж 2022 года, чему способствует высокий потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США. Однако он отметил, что на спрос на алмазы в предстоящем цикле, как обычно, повлияет закрытие многих фабрик по огранке алмазов в Индии на традиционные майские праздники. По его словам, алмазные компании продолжают внимательно следить за последствиями ограничений в Китае из-за коронавируса, за российско-украинским конфликтом и связанными с ним санкциями.



