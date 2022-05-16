На руднике Мотаэ в Лесото добыт еще один рекордный алмаз

Фото: Lucapa Diamond

Компания Lucapa Diamond и ее партнер, правительство Королевства Лесото, сообщили об извлечении алмаза весом 204 карата на руднике Mothae в Лесото.Белый камень весом 204 карата является восьмым алмазом весом более 100 каратов и третьим алмазом весом более 200 каратов, добытым на руднике Mothae с момента начала коммерческой добычи в январе 2019 года, что подчеркивает уникальную природу этого рудника как источника крупных алмазов.Lucapa Diamond, занимающаяся разведкой и добычей алмазов, зарегистрирована на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX) и располагает активами в Африке и Австралии. У нее есть доли в двух действующих алмазных рудниках: одном в Анголе (Луло) и другом в Лесото (Мотае). Крупные дорогостоящие алмазы, добываемые на этих двух нишевых африканских алмазных рудниках, устанавливают одни из самых высоких цен за карат алмазного сырья в мире.Рудник Луло (Lulo) находится в коммерческой эксплуатации с 2015 года, а рудник Мотаэ (Mothae) начал коммерческую добычу в 2019 году.В 2021 году через свою дочернюю компанию Australian Natural Diamonds Pty Ltd Lucapa Diamond завершила стратегическое и преобразующее ее деятельность приобретение алмазного проекта Мерлин (Merlin), исторического австралийского рудника, содержащего 4,4 млн каратов минеральных ресурсов, соответствующих требованиям JORC (по состоянию на 2012 год), со значительным разведочным потенциалом. Компания опубликовала обновленное обзорное исследование, подтверждающее значительный экономический потенциал долгосрочного рудника на месторождении Мерлин с целевым объемом производства 2,1 млн каратов алмазного сырья. Ожидается, что технико-экономическое обоснование будет завершено к третьему кварталу 2022 года.Lucapa Diamond и ее партнеры по проекту также изучают потенциальные кимберлиты и лампроиты первичного источника на богатой концессии Луло в Анголе, проекте Брукинг (Brooking) в Австралии и проекте Зона Орапа F (Orapa Area F) в Ботсване.Совет директоров, руководство и ключевые заинтересованные стороны в Lucapa Diamond имеют большой опыт работы в мировой алмазной отрасли и связи по всей цепочке создания стоимости от геологоразведки до розничной торговли.