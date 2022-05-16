Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
В 2021 году объем розничного ювелирного рынка России достиг 301 млрд рублей
Рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице в 2021 году на 22% к прошлому году и на 45% к 2019. Произошло это из-за скачка до исторического максимума биржевых цен на золото в конце 2020 года. Средний чек при этом за минувший год вырос всего на 4%, до 5625 рублей, в связи с ростом доли в продажах недорогих серебряных изделий до 75%.
В структуре выручки ювелирных ритейлеров 62% приходится на изделия из золота, в том числе 28% на изделия с бриллиантами, 8% на изделия с полудрагоценными вставками, 17% на украшения без вставок или с искусственными камнями и 9,5% на цепочки. На украшения из серебра приходится 33% выручки, 5% которой занимают часы.
Среди российских регионов по объемам продаж ювелирных изделий лидируют Москва и Московская область (86 млрд рублей, рост рынка 31%), на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (22,6 млрд рублей, рост рынка 37%), на третьем – Краснодарский край (13 млрд рублей, рост рынка 40%).
«Ключевым трендом ювелирного рынка в минувшем году стал стремительный рост онлайн-продаж, – говорит Артем Соколов, управляющий партнер ювелирного бренда SOKOLOV. – Доля e-commerce в ювелирной рознице выросла с 9% в начале 2020 года до 17% к концу 2021 года и достигла 52 млрд рублей (рост 69%). Эффективная омниканальная коммуникация с клиентом станет, на наш взгляд, ключевым конкурентным преимуществом в наступившем году наряду с ростом значимости экологической и социальной ответственности производителей и продавцов».
По экспертной оценке Аналитического центра SOKOLOV, динамика роста рынка в 2022 году снизится до 10-15%, а объем рынка достигнет 330-335 млрд рублей.
Аналитический центр SOKOLOV агрегирует сведения Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росстата, ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВФ, отчеты Сбер Индекса о транзакциях, McKinsey, Euromonitor International, Online Market Intelligence и собственные исследования продаж.