В 2021 году объем розничного ювелирного рынка России достиг 301 млрд рублей

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По данным Аналитического Центра SOKOLOV в 2021 году розничный ювелирный рынок России в денежном выражении вырос на 27% относительно 2020 года и достиг 301 млрд рублей, говорится в пресс-релизе центра. При этом в натуральном выражении рынок вырос всего на 4%. По сравнению с допандемийным 2019 годом рынок вырос на 22% в деньгах и сократился на 16% в весе произведенных ювелирных изделий.

Рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице в 2021 году на 22% к прошлому году и на 45% к 2019. Произошло это из-за скачка до исторического максимума биржевых цен на золото в конце 2020 года. Средний чек при этом за минувший год вырос всего на 4%, до 5625 рублей, в связи с ростом доли в продажах недорогих серебряных изделий до 75%.

В структуре выручки ювелирных ритейлеров 62% приходится на изделия из золота, в том числе 28% на изделия с бриллиантами, 8% на изделия с полудрагоценными вставками, 17% на украшения без вставок или с искусственными камнями и 9,5% на цепочки. На украшения из серебра приходится 33% выручки, 5% которой занимают часы.

Среди российских регионов по объемам продаж ювелирных изделий лидируют Москва и Московская область (86 млрд рублей, рост рынка 31%), на втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область (22,6 млрд рублей, рост рынка 37%), на третьем – Краснодарский край (13 млрд рублей, рост рынка 40%).

«Ключевым трендом ювелирного рынка в минувшем году стал стремительный рост онлайн-продаж, – говорит Артем Соколов, управляющий партнер ювелирного бренда SOKOLOV. – Доля e-commerce в ювелирной рознице выросла с 9% в начале 2020 года до 17% к концу 2021 года и достигла 52 млрд рублей (рост 69%). Эффективная омниканальная коммуникация с клиентом станет, на наш взгляд, ключевым конкурентным преимуществом в наступившем году наряду с ростом значимости экологической и социальной ответственности производителей и продавцов».

По экспертной оценке Аналитического центра SOKOLOV, динамика роста рынка в 2022 году снизится до 10-15%, а объем рынка достигнет 330-335 млрд рублей.

Аналитический центр SOKOLOV агрегирует сведения Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росстата, ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВФ, отчеты Сбер Индекса о транзакциях, McKinsey, Euromonitor International, Online Market Intelligence и собственные исследования продаж.





