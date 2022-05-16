Алексей Моисеев открыл ювелирную выставку, приуроченную к 220-летию Минфина России

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В здании Минфина России состоялось открытие ювелирной выставки, приуроченной к 220-летию ведомства. Экспозиция будет доступна для сотрудников и гостей ведомства с 16 по 20 мая. На выставке представлены уникальные работы ювелирного дома CHAMOVSKIKH, АО "Гознак", Argentov, Ильгиза Фазулзянова, мастерской Евгения Бутенко, мастерской Николая Балмасова, ювелирного дома Rodis.

Выставка проводится в рамках совместного проекта Минфина России и Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства — «Триумф отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках 19 — начала 20 веков». Начало этого проекта было положено в 2021 году на юбилейном Московском финансовом форуме.

Выступая на открытии, заместитель Министра финансов Алексей Моисеев поблагодарил ювелиров, Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства за активное участие в организации такого проекта. Алексей Моисеев напомнил: «Именно Министерство финансов положило начало выставочному движению в России. С 1829 года по личной инициативе Министра финансов Егора Канкрина была организована первая Художественно-промышленная выставка и учреждена медаль «За трудолюбие и искусство», которая вручалась лучшим экспонентам. В настоящий момент Минфин России возрождает эту медаль для вручения сотрудникам министерства и работникам подведомственных организаций в качестве ведомственной награды».

Алексей Моисеев также анонсировал следующую выставку, которая пройдет в рамках Московского финансового форума (МФФ). «В сентябре совместно с Фондом в рамках МФФ-2022 будет подготовлена выставка, посвященная 350-летию Петра I. На ней будут показаны как исторические экспонаты, так и новые работы, созданные российскими ювелирами к этой дате», — отметил замминистра финансов.

Также 2022 год ознаменован еще одной памятной датой — 140-летием Всероссийской Художественно-промышленной выставки в Москве, в которой участвовали прославленные ювелирные фирмы Павла Овчинникова, Карла Фаберже, Игнатия Сазикова, Андрея Постникова, Ивана Хлебникова. Эта тема также будет отражена в выставочном проекте в рамках МФФ.





