Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Алексей Моисеев открыл ювелирную выставку, приуроченную к 220-летию Минфина России
Выставка проводится в рамках совместного проекта Минфина России и Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства — «Триумф отечественной художественной промышленности и ювелирных фирм на всемирных выставках 19 — начала 20 веков». Начало этого проекта было положено в 2021 году на юбилейном Московском финансовом форуме.
Выступая на открытии, заместитель Министра финансов Алексей Моисеев поблагодарил ювелиров, Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства за активное участие в организации такого проекта. Алексей Моисеев напомнил: «Именно Министерство финансов положило начало выставочному движению в России. С 1829 года по личной инициативе Министра финансов Егора Канкрина была организована первая Художественно-промышленная выставка и учреждена медаль «За трудолюбие и искусство», которая вручалась лучшим экспонентам. В настоящий момент Минфин России возрождает эту медаль для вручения сотрудникам министерства и работникам подведомственных организаций в качестве ведомственной награды».
Алексей Моисеев также анонсировал следующую выставку, которая пройдет в рамках Московского финансового форума (МФФ). «В сентябре совместно с Фондом в рамках МФФ-2022 будет подготовлена выставка, посвященная 350-летию Петра I. На ней будут показаны как исторические экспонаты, так и новые работы, созданные российскими ювелирами к этой дате», — отметил замминистра финансов.
Также 2022 год ознаменован еще одной памятной датой — 140-летием Всероссийской Художественно-промышленной выставки в Москве, в которой участвовали прославленные ювелирные фирмы Павла Овчинникова, Карла Фаберже, Игнатия Сазикова, Андрея Постникова, Ивана Хлебникова. Эта тема также будет отражена в выставочном проекте в рамках МФФ.