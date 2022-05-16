Эксклюзив
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Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
16 мая 2022
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В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
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Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
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18 апреля 2022
Metals Focus: профицит рынка платины в этом году снизится на 40%
Платина наряду с палладием и родием используется в автомобильной промышленности для производства каталитических конвертеров, снижающих вредные выхлопы двигателей в атмосферу.
По мнению Metal Focus, предложение палладия и родия на рынке в этом году снизится на фоне роста спроса на эти металлы, что вызовет их нехватку. Повысится спрос и на платину, что уменьшит на рынке ее излишки.
Консалтинговая фирма отмечает, что вместе с тем производство палладия и платины может быть ограничено конфликтом на Украине, в котором участвует Россия, являющаяся одним из основных производителей этих драгоценных металлов в мире, в то время как их производство в Южной Африке, другом ключевом производителе, упадет. Кроме того, проблемы с логистикой и ограниченный запас автомобильного лома также будут препятствовать поставкам палладия и платины с перерабатывающих предприятий.
Рынок палладия объемом примерно 10 млн унций в год должен вернуться от своего первого профицита за 10 лет в 2021 году к дефициту в 521 000 унций в 2022 году, а цены в этом году составят в среднем 2290 долларов за унцию, заявила Metal Focus, сообщив, что цена на палладий резко выросла до рекордного уровня в 3440,76 долларов за унцию в начале этого года и сейчас металл стоит около 1930 долларов за унцию.
Согласно консалтинговой фирме, дефицит на рынке родия объемом в 1 млн унций в год в 2022 году составит 30 000 унций, а средняя цена металла упадет на 17% по сравнению с прошлым годом и составит 17 750 долларов за унцию (в настоящее время он торгуется на уровне 15 600 долларов за унцию).