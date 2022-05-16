Metals Focus: профицит рынка платины в этом году снизится на 40%

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Metals Focus, ведущая независимая консалтинговая фирма, занимающаяся исследованием рынка драгоценных металлом, сообщила, что, по ее прогнозам, профицит рынка платины объемом почти в 8 млн унций в год в этом году снизится на 40% по сравнению с прошлым годом и составит 477 000 унций при цене платины 990 долларов США за унцию, говорится в корреспонденции агентства Reuter из Лондона.

Платина наряду с палладием и родием используется в автомобильной промышленности для производства каталитических конвертеров, снижающих вредные выхлопы двигателей в атмосферу.

По мнению Metal Focus, предложение палладия и родия на рынке в этом году снизится на фоне роста спроса на эти металлы, что вызовет их нехватку. Повысится спрос и на платину, что уменьшит на рынке ее излишки.

Консалтинговая фирма отмечает, что вместе с тем производство палладия и платины может быть ограничено конфликтом на Украине, в котором участвует Россия, являющаяся одним из основных производителей этих драгоценных металлов в мире, в то время как их производство в Южной Африке, другом ключевом производителе, упадет. Кроме того, проблемы с логистикой и ограниченный запас автомобильного лома также будут препятствовать поставкам палладия и платины с перерабатывающих предприятий.

Рынок палладия объемом примерно 10 млн унций в год должен вернуться от своего первого профицита за 10 лет в 2021 году к дефициту в 521 000 унций в 2022 году, а цены в этом году составят в среднем 2290 долларов за унцию, заявила Metal Focus, сообщив, что цена на палладий резко выросла до рекордного уровня в 3440,76 долларов за унцию в начале этого года и сейчас металл стоит около 1930 долларов за унцию.

Согласно консалтинговой фирме, дефицит на рынке родия объемом в 1 млн унций в год в 2022 году составит 30 000 унций, а средняя цена металла упадет на 17% по сравнению с прошлым годом и составит 17 750 долларов за унцию (в настоящее время он торгуется на уровне 15 600 долларов за унцию).





