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Синтетические бриллианты готовы увеличить свою долю на рынке
«Мы видим, что 30-процентный разрыв, который останется после запрета, будет заполнен чем-то другим, неприродным. И для нас это будет проблемой», — сказал он.
Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage), глава алмазного центра в Ботсване, сказал, что неопределенность вокруг конфликта на Украине мешает Ботсване и другим производителям природных алмазов восполнить дефицит предложения, поскольку наращивание производства требует значительных инвестиций.
«Вряд ли захочешь вкладывать много денег в наращивание производства только для того, чтобы увидеть, что война на следующий день уже закончилась, — сказал Тамаге. — Мы также видим, что более высокие цены подталкивают потребителей к заменителям, таким как синтетика, и это может вызвать для нас проблемы, если мы уступим рынок неприродным камням».
Тамаге также опасается, что потребители могут начать избегать природных бриллиантов из-за проблем с отслеживаемостью. «Возрастают опасения, что покупатели бриллиантов начнут относиться ко всем природным бриллиантам как к алмазам из зон конфликтов и, следовательно, перейдут на неприродные бриллианты», — сказал он.