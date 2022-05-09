Синтетические бриллианты готовы увеличить свою долю на рынке

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Выступая в понедельник на конференции Investing in African Mining Indaba, министр по делам полезных ископаемых и энергетики Ботсваны Лефоко Моаги (Lefoko Moagi) сказал, что запрет на российские алмазы может привести к росту цен в пользу конкурирующих производителей, добавив, что этот пробел будет трудно восполнить, сообщает Reuters.

«Мы видим, что 30-процентный разрыв, который останется после запрета, будет заполнен чем-то другим, неприродным. И для нас это будет проблемой», — сказал он.

Джейкоб Тамаге (Jacob Thamage), глава алмазного центра в Ботсване, сказал, что неопределенность вокруг конфликта на Украине мешает Ботсване и другим производителям природных алмазов восполнить дефицит предложения, поскольку наращивание производства требует значительных инвестиций.

«Вряд ли захочешь вкладывать много денег в наращивание производства только для того, чтобы увидеть, что война на следующий день уже закончилась, — сказал Тамаге. — Мы также видим, что более высокие цены подталкивают потребителей к заменителям, таким как синтетика, и это может вызвать для нас проблемы, если мы уступим рынок неприродным камням».

Тамаге также опасается, что потребители могут начать избегать природных бриллиантов из-за проблем с отслеживаемостью. «Возрастают опасения, что покупатели бриллиантов начнут относиться ко всем природным бриллиантам как к алмазам из зон конфликтов и, следовательно, перейдут на неприродные бриллианты», — сказал он.





