Brilliant Earth Group в первом квартале увеличила объем продаж на 41,5%

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Brilliant Earth Group, инновационная ювелирная компания, специализирующаяся на цифровых технологиях, и мировой лидер в области производства дорогих ювелирных изделий, сообщила, что в первом квартале 2022 года ее объем продаж составил 100 млн долларов США, увеличившись на 41,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чистая прибыль компании за первый квартал составила 3,4 млн долларов.

Бет Герштейн (Beth Gerstein), соучредитель и генеральный директор Brilliant Earth, прокомментировала: «Мы рады сообщить об успешном начале 2022 финансового года. В первом квартале были отмечены хорошие результаты по ключевым операционным показателям, включая устойчивый рост продаж, увеличение валовой прибыли и высокую прибыльность. Мы считаем, что наши результаты отражают наше лидерство в отрасли и отличное выполнение нашей стратегии нашей талантливой командой. В течение квартала постоянный резонанс и растущее признание нашего бренда среди миллениалов и потребителей поколения Z в сочетании с успешной реализацией наших инициатив по многоканальному развитию способствовали нашим высоким результатам. Это в сочетании с нашим отличительным дизайном, целеустремленностью, капиталоэффективной моделью отрицательного оборотного капитала и навязчивой ориентацией на клиента дает нам мощную платформу для обеспечения устойчивого прибыльного роста».

«По ходу второго квартала, — продолжила Герштейн, — мы наблюдаем влияние неопределенной геополитической и макроэкономической среды, что отражается в снижении тенденций продаж и в нашем обновленном прогнозе. Несмотря на это, мы ожидаем значительного роста продаж и прибыльности в 2022 финансовом году и верим, что наша операционная модель с учетом активов и данных послужит дальнейшему отделению нас от конкурентов в нынешних условиях. В целом, мы по-прежнему располагаем хорошими возможностями для выполнения нашей миссии, расширения нашего лидерства и увеличения доли рынка в ювелирной отрасли».



