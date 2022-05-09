Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
Вчера
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Brilliant Earth Group в первом квартале увеличила объем продаж на 41,5%
Бет Герштейн (Beth Gerstein), соучредитель и генеральный директор Brilliant Earth, прокомментировала: «Мы рады сообщить об успешном начале 2022 финансового года. В первом квартале были отмечены хорошие результаты по ключевым операционным показателям, включая устойчивый рост продаж, увеличение валовой прибыли и высокую прибыльность. Мы считаем, что наши результаты отражают наше лидерство в отрасли и отличное выполнение нашей стратегии нашей талантливой командой. В течение квартала постоянный резонанс и растущее признание нашего бренда среди миллениалов и потребителей поколения Z в сочетании с успешной реализацией наших инициатив по многоканальному развитию способствовали нашим высоким результатам. Это в сочетании с нашим отличительным дизайном, целеустремленностью, капиталоэффективной моделью отрицательного оборотного капитала и навязчивой ориентацией на клиента дает нам мощную платформу для обеспечения устойчивого прибыльного роста».
«По ходу второго квартала, — продолжила Герштейн, — мы наблюдаем влияние неопределенной геополитической и макроэкономической среды, что отражается в снижении тенденций продаж и в нашем обновленном прогнозе. Несмотря на это, мы ожидаем значительного роста продаж и прибыльности в 2022 финансовом году и верим, что наша операционная модель с учетом активов и данных послужит дальнейшему отделению нас от конкурентов в нынешних условиях. В целом, мы по-прежнему располагаем хорошими возможностями для выполнения нашей миссии, расширения нашего лидерства и увеличения доли рынка в ювелирной отрасли».