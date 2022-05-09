Инвестиционная платформа LUXUS представляет инвесторам возможность инвестировать в редкие бриллианты и другие драгоценные камни

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При поддержке американской предпринимательницы и дизайнера Вероники М. Берд (Veronica M. Beard), нынешних и бывших руководителей инвестиционной компании Blackstone и других известных инвесторов LUXUS станет партнером ювелирных домов Kwiat и Fred Leighton для запуска в работу первого редкого розового бриллианта с рудника Аргайл (Argyle).

LUXUS, первая инвестиционная платформа в сфере роскоши, основанная исключительно женщинами, станет первой финансово-технологической компанией, специализирующейся на драгоценных камнях и редких ювелирных изделиях, в дополнение к прямому партнерству с люксовыми брендами для листинга их активов. В ответ на текущую неустойчивую рыночную среду LUXUS предоставит инвесторам во всем мире новую волну инвестиционных возможностей, включая драгоценные камни и желанные ювелирные изделия. Охватывая три существующих отраслевых сектора — предметы роскоши, биржевые товары и предметы коллекционирования, — LUXUS стремится создать новый класс инвестиционных активов и запустит свой первый актив с минимально необходимым функционалом, которым станет розовый бриллиант из коллекции ювелирных домов Kwiat и Fred Leighton, после квалификации Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Цель LUXUS состоит в том, чтобы создать возможность для всех инвесторов участвовать в этом новом классе активов, а также создать прецедент и привлечь роскошные бренды к участию в секьюритизации других ценных активов.

«Мы верим в предоставление доступа к активам, которые когда-то были доступны только сверхбогатым. Инвесторы во всем мире должны иметь возможность участвовать во владении самыми желанными активами в мире. В LUXUS мы считаем, что роскошь не обязательно означает «недостижимое», — сказала соучредитель и генеральный директор LUXUS Дана Аусландер (Dana Auslander).

С начала пандемии COVID-19 рынок предметов роскоши во всех формах и ценовых категориях значительно опередил другие классы активов. LUXUS стремится извлечь выгоду из восстанавливающейся популярности индустрии роскоши и задействовать растущий интерес к инвестициям в предметы роскоши. Связывая роскошные бренды с инвесторами, LUXUS превратит каждый актив в публично торгуемый капитал, соответствующий закону о ценных бумагах. Платформа будет находить, секьюритизировать и распространять новые потребительские предметы роскоши, включая драгоценные камни, старинные ювелирные изделия, редкие часы и другие сделанные на заказ предметы, создавая тщательно подобранный портфель акций для всех инвесторов.

«Мы очень рады предоставить массам более широкий доступ и инвестиционные возможности с помощью чего-то столь же захватывающего и осязаемого, как потребительские предметы роскоши, — говорит Гретхен Ганлок Фентон (Gretchen Gunlocke Fenton), соучредитель LUXUS. — Последствия Covid открыли новую эру, в которой все инвесторы могут участвовать в долевом владении этими типами «лучших в своем классе» активов».





