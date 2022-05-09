Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
Вчера
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Инвестиционная платформа LUXUS представляет инвесторам возможность инвестировать в редкие бриллианты и другие драгоценные камни
LUXUS, первая инвестиционная платформа в сфере роскоши, основанная исключительно женщинами, станет первой финансово-технологической компанией, специализирующейся на драгоценных камнях и редких ювелирных изделиях, в дополнение к прямому партнерству с люксовыми брендами для листинга их активов. В ответ на текущую неустойчивую рыночную среду LUXUS предоставит инвесторам во всем мире новую волну инвестиционных возможностей, включая драгоценные камни и желанные ювелирные изделия. Охватывая три существующих отраслевых сектора — предметы роскоши, биржевые товары и предметы коллекционирования, — LUXUS стремится создать новый класс инвестиционных активов и запустит свой первый актив с минимально необходимым функционалом, которым станет розовый бриллиант из коллекции ювелирных домов Kwiat и Fred Leighton, после квалификации Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Цель LUXUS состоит в том, чтобы создать возможность для всех инвесторов участвовать в этом новом классе активов, а также создать прецедент и привлечь роскошные бренды к участию в секьюритизации других ценных активов.
«Мы верим в предоставление доступа к активам, которые когда-то были доступны только сверхбогатым. Инвесторы во всем мире должны иметь возможность участвовать во владении самыми желанными активами в мире. В LUXUS мы считаем, что роскошь не обязательно означает «недостижимое», — сказала соучредитель и генеральный директор LUXUS Дана Аусландер (Dana Auslander).
С начала пандемии COVID-19 рынок предметов роскоши во всех формах и ценовых категориях значительно опередил другие классы активов. LUXUS стремится извлечь выгоду из восстанавливающейся популярности индустрии роскоши и задействовать растущий интерес к инвестициям в предметы роскоши. Связывая роскошные бренды с инвесторами, LUXUS превратит каждый актив в публично торгуемый капитал, соответствующий закону о ценных бумагах. Платформа будет находить, секьюритизировать и распространять новые потребительские предметы роскоши, включая драгоценные камни, старинные ювелирные изделия, редкие часы и другие сделанные на заказ предметы, создавая тщательно подобранный портфель акций для всех инвесторов.
«Мы очень рады предоставить массам более широкий доступ и инвестиционные возможности с помощью чего-то столь же захватывающего и осязаемого, как потребительские предметы роскоши, — говорит Гретхен Ганлок Фентон (Gretchen Gunlocke Fenton), соучредитель LUXUS. — Последствия Covid открыли новую эру, в которой все инвесторы могут участвовать в долевом владении этими типами «лучших в своем классе» активов».