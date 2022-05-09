WPIC: в первом квартале предложение платины упало на 13%, а спрос вырос на 26%

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Всемирный платиновый инвестиционный совет (World Platinum Investment Council, WPIC) в своем последнем ежеквартальном отчете сообщил, что квартальное предложение платины и спрос на нее в годовом исчислении снизились больше, чем ожидалось, на 13% и 26% соответственно.

По мнению WPIC, это объясняется геополитическими потрясениями и сбоями в цепочке поставок в первом квартале 2022 года, существенно сократившими спрос и предложение на платину и сильно повлиявшими на прогнозы на 2022 год. В отчете прогнозируется, что предложение в 2022 году сократится на 5%, а спрос вырастет на 2% по сравнению с 2021 годом.

«Спрос на автомобили и ювелирные изделия держится относительно хорошо, несмотря на проблемы с цепочками поставок и политику Китая по нулевой заболеваемости коронавирусом. Промышленный спрос ниже рекордных уровней 2021 года, но ожидается, что уровень спроса в текущем году останется третьим по величине за всю историю наблюдений. Инвестиционный спрос на слитки и монеты остается повышенным, но нивелируется ослаблением спроса на торгуемые индексные фонды ETF и оттоком запасов, хранящихся на биржах», - говорится в отчете.

По мнению авторов отчета, опасения, связанные с безопасностью поставок, в краткосрочной перспективе будут превалировать, влияя на рыночное равновесие после начала военной операции России на Украине с учетом важности России для мировых поставок добываемого палладия и, в меньшей степени, добываемой платины. «Опасения могут увеличить усилия по замещению платины палладием и потенциально изменить стратегии закупок и управления запасами», - отмечает WPIC, добавляя, что, кроме того, действия ЕС по замещению российского природного газа «зеленым» водородом значительно повышают аргументы в пользу электромобилей на топливных элементах и роста спроса на платину в среднесрочной перспективе.





