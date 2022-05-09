Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
Сегодня
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
WPIC: в первом квартале предложение платины упало на 13%, а спрос вырос на 26%
По мнению WPIC, это объясняется геополитическими потрясениями и сбоями в цепочке поставок в первом квартале 2022 года, существенно сократившими спрос и предложение на платину и сильно повлиявшими на прогнозы на 2022 год. В отчете прогнозируется, что предложение в 2022 году сократится на 5%, а спрос вырастет на 2% по сравнению с 2021 годом.
«Спрос на автомобили и ювелирные изделия держится относительно хорошо, несмотря на проблемы с цепочками поставок и политику Китая по нулевой заболеваемости коронавирусом. Промышленный спрос ниже рекордных уровней 2021 года, но ожидается, что уровень спроса в текущем году останется третьим по величине за всю историю наблюдений. Инвестиционный спрос на слитки и монеты остается повышенным, но нивелируется ослаблением спроса на торгуемые индексные фонды ETF и оттоком запасов, хранящихся на биржах», - говорится в отчете.
По мнению авторов отчета, опасения, связанные с безопасностью поставок, в краткосрочной перспективе будут превалировать, влияя на рыночное равновесие после начала военной операции России на Украине с учетом важности России для мировых поставок добываемого палладия и, в меньшей степени, добываемой платины. «Опасения могут увеличить усилия по замещению платины палладием и потенциально изменить стратегии закупок и управления запасами», - отмечает WPIC, добавляя, что, кроме того, действия ЕС по замещению российского природного газа «зеленым» водородом значительно повышают аргументы в пользу электромобилей на топливных элементах и роста спроса на платину в среднесрочной перспективе.