Эксклюзив
В ожидании того, что никогда не произойдёт? - Botswana Diamonds ожидает результаты рассмотрения заявки на концессию на кимберлиты в Зимбабве
Компания Botswana Diamonds, занимающаяся разведкой алмазов, в конце 2020 года подала заявку на получение концессий на кимберлитовые месторождения на северо-западе Зимбабве. Управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell) сказал...
Сегодня
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Компания Titan сообщила о прибыли в размере 232,68 млрд рупий в 2022 финансовом году
Titan предвидит хорошие перспективы роста на разных географических рынках и будет стремиться увеличить свою долю на рынке свадебных украшений и ювелирных изделий с камнями-солитерами. Она также намерена раскрыть потенциал своего недорогого ювелирного бренда Mia, увеличив количество его магазинов с 275 до 550 в 2025 финансовом году и доведя его объем продаж до 20 млрд рупий.
Компания Titan стала одним из крупнейших бенефициаров перехода от неорганизованного к организованному сегменту в ювелирном деле. Компании удалось опередить других крупных ювелиров, и она ожидает, что эта тенденция увеличения доли рынка сохранится, что будет способствовать ее многолетнему росту.