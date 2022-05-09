Компания Titan сообщила о прибыли в размере 232,68 млрд рупий в 2022 финансовом году

Сегодня Новости

Индийская компания Titan, входящая в группу TATA и являющаяся производителем ювелирных изделий, сообщила, что в 2022 финансовом году ее прибыль составила 232,68 млрд рупий. Это позволит ей к 2027 финансовому году увеличить свой основной ювелирный бизнес в 2,5 раза, открыв более 600 ювелирных магазинов в 300 городах в течение трех лет, о чем она сообщила на презентации в преддверии прошедшего в Мумбае форума инвесторов.

Titan предвидит хорошие перспективы роста на разных географических рынках и будет стремиться увеличить свою долю на рынке свадебных украшений и ювелирных изделий с камнями-солитерами. Она также намерена раскрыть потенциал своего недорогого ювелирного бренда Mia, увеличив количество его магазинов с 275 до 550 в 2025 финансовом году и доведя его объем продаж до 20 млрд рупий.

Компания Titan стала одним из крупнейших бенефициаров перехода от неорганизованного к организованному сегменту в ювелирном деле. Компании удалось опередить других крупных ювелиров, и она ожидает, что эта тенденция увеличения доли рынка сохранится, что будет способствовать ее многолетнему росту.





