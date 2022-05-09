Pandora построит фабрику во Вьетнаме, способную выпускать 60 млн ювелирных изделий ежегодно

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Pandora, крупнейший в мире ювелирный бренд, подписала меморандум о взаимопонимании по строительству нового предприятия по производству ювелирных изделий в Сингапурском индустриальном парке 3 Вьетнама (Vietnam Singapore Industrial Park 3, VSIP) в провинции Биньзыонг, примерно в 40 км к северу от города Хошимин. Новый объект будет на 100% запитываться от возобновляемых источников энергии. Он создаст рабочие места для более чем 6 000 ремесленников, а его годовая мощность составит 60 млн ювелирных изделий. Строительство должно стартовать в начале 2023 года, а производство будет запущено к концу 2024 года.

Компания заявила, что инвестирует 100 млн долларов США в это предприятие, первое за пределами Таиланда. Pandora также расширит свою текущую площадку в Лампхуне, Таиланд, доведя общий объем инвестиций до 160 млн долларов в течение следующих четырех лет. Это позволит ювелирной компании увеличить свои общие производственные мощности примерно на 60% и поддержит ее долгосрочные амбиции. Диверсифицируя свое географическое присутствие, Pandora также станет более устойчивой к возможным перебоям в поставках.

«Мы изучили страны по всему миру, прежде чем остановились на Вьетнаме и провинции Биньзыонг. Вьетнам имеет богатую историю ремесел, и мы сможем получить доступ к большой группе мастеров. Биньзыонг и VSIP предоставляют отличную инфраструктуру, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получили от местных властей и команды VSIP. Расширение наших производственных мощностей имеет решающее значение для удовлетворения ожидаемого спроса, и мы с волнением готовы открыть нашу новую главу деятельности во Вьетнаме», — сказал Джирасаге Пуранасамриддхи (Jeerasage Puranasamriddhi), директор по снабжению компании Pandora.

«Мы рады, что Pandora Group выбрала Биньзыонг для открытия нового производственного предприятия во Вьетнаме. Pandora с ее репутацией ведущего мирового производителя ювелирных изделий и европейскими стандартами работы наряду с разнообразными карьерными возможностями, обещает создать профессиональную рабочую среду для работников Биньзыонг в будущем. Правительство провинции Биньзыонг стремится создать наилучшие условия для Pandora Group на протяжении всего процесса разработки, строительства и эксплуатации новых объектов в нашей провинции», — говорит г-н Во Ван Минь (Vo Van Minh), председатель Народного комитета провинции Биньзыонг.

«Вьетнам стал привлекательным направлением для датских компаний не в последнюю очередь благодаря «зеленой» трансформации экономики, и мы рады видеть, что Pandora принимает это важное инвестиционное решение в стране. Мы надеемся, что создание здесь первого производственного предприятия Pandora будет способствовать дальнейшему расширению и активизации нашего тесного сотрудничества с Вьетнамом», — заявил посол Дании во Вьетнаме Ким Хойлунд Кристенсен (Kim Højlund Christensen).





