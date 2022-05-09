«Норникель» получил разрешение правительства торговать депозитарными расписками на иностранных биржах

Сегодня Новости

«Норникель», крупнейший производитель никеля и металлов платиновой группы в мире, получил разрешение правительства продолжать размещение своих депозитарных расписок на иностранных биржах, привлекая инвестиции.

«Норникель» в опубликованном вчера пресс-релизе уведомил владельцев американских депозитарных расписок (АДР) о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции Компании сроком до 28 апреля 2023 года (один год с даты принятия решения).

«Металлургический гигант «Норникель» стал первой российской компанией, получившей разрешение правительственной комиссии на сохранение листинга за рубежом - пока на один год», - сообщило агентство Reuters, отметив, что такое одобрение было необходимо после того, как в апреле президент Владимир Путин подписал закон, требующий от российских компаний исключить из листинга свои депозитарные расписки за границей, чтобы уменьшить контроль иностранцев над этими фирмами.

Российские производители стали НЛМК и ММК, производитель газа Новатэк и такие фирмы, как Система, Магнит и En+ сказали, что они также обращались за аналогичным разрешением. Результат их заявок пока не разглашается. Запрос российского газового гиганта «Газпром» был отклонен, и компания ожидает делистинга своих депозитарных расписок 31 мая, пишет Reuters.





