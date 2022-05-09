В мае этого года в китайском Паньюе пройдет Международный конгресс по развитию и инновациям в индустрии лабораторных бриллиантов

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Паньюй, пригород Гуанчжоу, областного центра в Китае, примет Первый китайский международный конгресс по развитию и инновациям в индустрии лабораторных бриллиантов (First China International Laboratory-Grown Diamond Industry Development and Innovation Congress, LGD-IDIC), который состоится 18-19 мая. Конгресс организован Гуанчжоуской алмазной биржей (Guangzhou Diamond Exchange, GZDE) и будет сосредоточен на проблеме устойчивости, новых возможностях и создании экосистемы для индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов в стране.

Являясь крупным производителем выращенных в лаборатории бриллиантов (laboratory-grown diamonds, LGD), Китай обеспечивает более половины мирового производства LGD и имеет сильное конкурентное преимущество в производственной сфере. В настоящее время, однако, продукция LGD в основном экспортируется, в то время как внутреннее производство выращенных в лаборатории бриллиантов, оптовая и розничная торговля еще не достигли промышленных масштабов. В последнее время это стало проблемой для китайской индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов, которая в настоящее время стремится использовать производственные мощности и потенциал внутреннего потребительского рынка для содействия устойчивому развитию.

Конгресс LGD-IDIC будет стремиться содействовать тесному сотрудничеству внутри отрасли и возьмет на себя инициативу по формированию стабильного, растущего и устойчивого долгосрочного спроса в отрасли. Имея это в виду, конгресс будет включать в себя такие мероприятия, как форумы аналитических центров, выставки и торговые мероприятия, церемонии вручения отраслевых наград, а также конкурс дизайна ювелирных изделий и аксессуаров, собрав таким образом вместе представителей международной отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов для обмена мнениями и опытом.





