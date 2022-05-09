Эксклюзив
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
В мае этого года в китайском Паньюе пройдет Международный конгресс по развитию и инновациям в индустрии лабораторных бриллиантов
Являясь крупным производителем выращенных в лаборатории бриллиантов (laboratory-grown diamonds, LGD), Китай обеспечивает более половины мирового производства LGD и имеет сильное конкурентное преимущество в производственной сфере. В настоящее время, однако, продукция LGD в основном экспортируется, в то время как внутреннее производство выращенных в лаборатории бриллиантов, оптовая и розничная торговля еще не достигли промышленных масштабов. В последнее время это стало проблемой для китайской индустрии выращенных в лаборатории бриллиантов, которая в настоящее время стремится использовать производственные мощности и потенциал внутреннего потребительского рынка для содействия устойчивому развитию.
Конгресс LGD-IDIC будет стремиться содействовать тесному сотрудничеству внутри отрасли и возьмет на себя инициативу по формированию стабильного, растущего и устойчивого долгосрочного спроса в отрасли. Имея это в виду, конгресс будет включать в себя такие мероприятия, как форумы аналитических центров, выставки и торговые мероприятия, церемонии вручения отраслевых наград, а также конкурс дизайна ювелирных изделий и аксессуаров, собрав таким образом вместе представителей международной отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов для обмена мнениями и опытом.