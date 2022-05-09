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11 апреля 2022
Бриллиант The Rock продан на аукционе Christie’s «Великолепные драгоценности» значительно ниже верхнего эстимейта
Фото: Christie's
Белый бриллиант The Rock («Скала») грушевидной формы весом 228 каратов, добытый в Южной Африке около 20 лет назад и оцененный в диапазоне от 19 000 000 до 30 000 000 швейцарских франков, вчера был продан всего за 21 681 000 швейцарских франков (21,9 млн долларов) на аукционе Christie’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Женеве.
Этот самый большой грушевидный белый бриллиант, когда-либо проданный на аукционе, весит 228,31 карата, имеет цвет G, чистоту VS1, отличные огранку и симметрию и сопровождается письмом из Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA), в котором говорится, что данный драгоценный камень является «крупнейшим из существующих бриллиантов грушевидной формы с цветовым диапазоном от D до Z», оцененных лабораторией GIA.
По сообщениям СМИ, ставки на торгах за этот бриллиант размером с мяч для гольфа быстро выросли до 18 млн швейцарских франков, а затем застопорились, вынудив аукциониста пойти на меньшие прибавки в цене на фоне снижающегося интереса. Тем не менее этот выдающийся бриллиант остается одним из самых дорогих драгоценных камней, когда-либо проданных на аукционе Christie’s «Великолепные драгоценности».