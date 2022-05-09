Эксклюзив
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
Южная Африка намерена заполнить разрыв между спросом и предложением на рынке платиноидов
Согласно сообщению, Хенк Лангенховен (Henk Langenhoven), главный экономист Совета по минералам, который представляет южноафриканские шахты, сказал, что резкий рост цен на нефть, скорее всего, приведет некоторые страны к более быстрому переходу на экологически чистую энергию. Это, по его словам, еще больше повысит спрос на платину и палладий, используемые в производстве электросиловых установок с нулевым выбросом углерода.
Другой аналитик по вопросам горной добычи, Питер Мейджор (Peter Major), сказал, что Южная Африка производит половину мирового объема палладия, 75% мирового объема платины и около 90% родия, и, поскольку мир ограничивает поставки платины и палладия из России, это повышает цены, ставя Южную Африку в очень выгодное положение.
В завершающейся сегодня конференции принимают участие президенты Ботсваны и Замбии, а также премьер-министр Демократической Республики Конго. Кроме того, на ней присутствует Хосе Фернандес (Jose Fernandez), заместитель министра США по вопросам экономическому роста, энергетики и окружающей среды. Фернандес является самым высокопоставленным официальным лицом США, когда-либо присутствовавшим на конференции.