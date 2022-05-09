Южная Африка намерена заполнить разрыв между спросом и предложением на рынке платиноидов

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Выступая на конференции «Инвестиции в горнодобывающую промышленность Африки» в Кейптауне, президент ЮАР Сирил Рамафоса (Cyril Ramaphosa) заявил, что его страна готова заполнить разрыв между спросом и предложением на рынке металлов платиновой группы (МПГ), возникший после введения западных санкций против России, говорится в сообщении allafrica.com со ссылкой на Голос Америки.

Согласно сообщению, Хенк Лангенховен (Henk Langenhoven), главный экономист Совета по минералам, который представляет южноафриканские шахты, сказал, что резкий рост цен на нефть, скорее всего, приведет некоторые страны к более быстрому переходу на экологически чистую энергию. Это, по его словам, еще больше повысит спрос на платину и палладий, используемые в производстве электросиловых установок с нулевым выбросом углерода.

Другой аналитик по вопросам горной добычи, Питер Мейджор (Peter Major), сказал, что Южная Африка производит половину мирового объема палладия, 75% мирового объема платины и около 90% родия, и, поскольку мир ограничивает поставки платины и палладия из России, это повышает цены, ставя Южную Африку в очень выгодное положение.

В завершающейся сегодня конференции принимают участие президенты Ботсваны и Замбии, а также премьер-министр Демократической Республики Конго. Кроме того, на ней присутствует Хосе Фернандес (Jose Fernandez), заместитель министра США по вопросам экономическому роста, энергетики и окружающей среды. Фернандес является самым высокопоставленным официальным лицом США, когда-либо присутствовавшим на конференции.





