Российские бриллианты попали под запрет торговой сети Rapaport

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RapNet, крупнейшая в мире сеть по торговле бриллиантами, ежедневно размещающая 1,8 млн этих драгоценных камней на сумму 8,7 млрд долларов США, запретила вхождение российских бриллиантов в свою сеть, говорится в пресс-релизе компании Rapaport, опубликованном в понедельник. «Запрет распространяется на все бриллианты, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России из российских алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями. Россия поставляет около 30% мировых алмазов», — говорится в сообщении.

«Санкции в отношении России коренным образом меняют цепочку поставок алмазов. Покупатели хотят быть уверены в источнике своих бриллиантов. Этические соображения выходят за рамки юридических требований, поскольку покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Финансовые санкции остановили импорт необработанных алмазов в гранильные центры, и нехватка природных алмазов, вероятно, возникнет перед праздничным сезоном», — заявил Мартин Рапапорт, председатель совета директоров Rapaport Group.





