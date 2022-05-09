Компании Gem Diamonds не удалось продать свой алмазный рудник Гхагху - опять

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Соглашение, заключенное Gem Diamonds в прошлом году о продаже своего алмазного рудника Гхагху (Ghaghoo) с Okwa Diamonds и позднее продленное до 10 мая 2022 года, утратило силу по срокам, в результате чего Gem Diamonds осталась с непроданным рудником на руках в третий раз за пять лет.

Компания выпустила пресс-релиз, объясняющий ситуацию, в котором говорится, что в 2021 году Gem Diamonds заключила обязывающее соглашение с Okwa Diamonds о продаже 100% акционерного капитала компании Gem Diamonds Botswana Proprietary Limited, владельца алмазного рудника Гхагху в Ботсване.

Okwa Diamonds принадлежит компаниям Vast Resources и Botswana Diamonds. Соглашение зависело от выполнения определенных отлагательных условий, в том числе от получения разрешений органов власти по вопросам конкуренции и регулирующих органов в Ботсване. В октябре и декабре 2021 года эти условия были выполнены, а также получены необходимые разрешения от Управления по конкуренции Ботсваны и Департамента горнодобывающей промышленности.

Крайняя дата завершения продажи была продлена до 10 мая 2022 года для Botswana Diamonds, чтобы та могла найти партнера по финансированию, который заменит Vast Resources в деле приобретения Gem Diamonds Botswana Proprietary Limited. Botswana Diamonds не смогла уложиться в этот срок, и поэтому соглашение истекло 10 мая 2022 года в соответствии с его сроком выполнения. Gem Diamonds теперь рассматривает свои варианты в отношении алмазного рудника Гхагху, которые могут включать повторное сотрудничество с Botswana Diamonds практически на тех же условиях, содержащихся в соглашении, в случае, если Botswana Diamonds сможет успешно заключить свои договоренности о финансировании. Компания Botswana Diamonds заверила Gem Diamonds в том, что они по-прежнему привержены поиску партнера по финансированию и завершению сделки, и Gem Diamonds продолжит взаимодействие с Botswana Diamonds в этом отношении.





