Эксклюзив
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
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Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
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11 апреля 2022
Компании Gem Diamonds не удалось продать свой алмазный рудник Гхагху - опять
Компания выпустила пресс-релиз, объясняющий ситуацию, в котором говорится, что в 2021 году Gem Diamonds заключила обязывающее соглашение с Okwa Diamonds о продаже 100% акционерного капитала компании Gem Diamonds Botswana Proprietary Limited, владельца алмазного рудника Гхагху в Ботсване.
Okwa Diamonds принадлежит компаниям Vast Resources и Botswana Diamonds. Соглашение зависело от выполнения определенных отлагательных условий, в том числе от получения разрешений органов власти по вопросам конкуренции и регулирующих органов в Ботсване. В октябре и декабре 2021 года эти условия были выполнены, а также получены необходимые разрешения от Управления по конкуренции Ботсваны и Департамента горнодобывающей промышленности.
Крайняя дата завершения продажи была продлена до 10 мая 2022 года для Botswana Diamonds, чтобы та могла найти партнера по финансированию, который заменит Vast Resources в деле приобретения Gem Diamonds Botswana Proprietary Limited. Botswana Diamonds не смогла уложиться в этот срок, и поэтому соглашение истекло 10 мая 2022 года в соответствии с его сроком выполнения. Gem Diamonds теперь рассматривает свои варианты в отношении алмазного рудника Гхагху, которые могут включать повторное сотрудничество с Botswana Diamonds практически на тех же условиях, содержащихся в соглашении, в случае, если Botswana Diamonds сможет успешно заключить свои договоренности о финансировании. Компания Botswana Diamonds заверила Gem Diamonds в том, что они по-прежнему привержены поиску партнера по финансированию и завершению сделки, и Gem Diamonds продолжит взаимодействие с Botswana Diamonds в этом отношении.