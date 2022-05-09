TAGS продала почти 90% алмазной продукции, представленной на ее майском тендере

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На своем майском тендере компания Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) выставила на продажу высококачественные южноафриканские алмазы на сумму более 30 млн долларов США, из которых было продано почти 90%. Тендерный дом сообщил, что алмазная продукция содержала 143 камня весом 10 каратов и более. В торговом мероприятии приняли участие около 100 компаний, представляющих все основные алмазные центры. В ходе тендера были определены 50 победителей из числа производителей бриллиантов, прибывших на тендер из всех ведущих алмазных центров.

Согласно сообщению TAGS, более осторожный подход, наблюдавшийся среди производителей бриллиантов во время апрельского тендера компании, значительно изменился в лучшую сторону в ходе проведения ее седьмого торгового мероприятия в 2022 году.

«Учитывая текущую ситуацию в Украине, последствия экономических санкций и влияние запретов на импорт/экспорт российской продукции, можно признать, что сокращение наличия алмазного сырья неизбежно, — говорится в сообщении. — Это в сочетании с заметным уходом от товаров российского происхождения на потребительском уровне побуждает покупателей искать регулярные и надежные источники альтернативных поставок алмазного сырья с тем, чтобы поддерживать его поток на фабрики и выполнять будущие заказы».

В то время как отрасль переживает традиционно более спокойный период года, на основных потребительских рынках также наблюдается осторожное настроение, полагает TAGS, добавляя, что это произошло в результате повышения процентных ставок в Америке и продолжающихся коронавирусных карантинов на основных азиатских рынках. «Однако, несмотря на это, производители бриллиантов сохраняют оптимизм в отношении перспектив на этот год», — отметила компания в заключение.





