Bonas Group выставит на продажу первые алмазы с рудника Тонго в Сьерра-Леоне на майском тендере в Антверпене

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Брокерская и консалтинговая фирма Bonas Group выставит на продажу первые алмазы с рудника Тонго (Tongo) в Сьерра-Леоне на тендере, который пройдет 16-20 мая в Антверпене, сообщает журнал National Jeweler. В тендере будут участвовать только приглашенные клиенты.

Рудник Тонго разрабатывается австралийской компанией Newfield Resources, которая в апреле подписала соглашение с Bonas Group о маркетинге и продаже добытых ею алмазов.

Как отмечает алмазодобывающая компания, партнерство с Bonas Group позволит ей обеспечить отслеживание своей продукции от рудника до рынка, используя для этих целей специальную программу компании Sarine Technologies.



