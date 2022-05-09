Эксклюзив
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
Bonas Group выставит на продажу первые алмазы с рудника Тонго в Сьерра-Леоне на майском тендере в Антверпене
Рудник Тонго разрабатывается австралийской компанией Newfield Resources, которая в апреле подписала соглашение с Bonas Group о маркетинге и продаже добытых ею алмазов.
Как отмечает алмазодобывающая компания, партнерство с Bonas Group позволит ей обеспечить отслеживание своей продукции от рудника до рынка, используя для этих целей специальную программу компании Sarine Technologies.