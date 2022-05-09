Эксклюзив
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
09 мая 2022
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
RESOLVE запускает инициативу Peace Diamonds™ по восстановлению земель после старательской добычи алмазов
«Инициатива была запущена в Африке, начиная с Сьерра-Леоне, где эта необходимость возникла в результате вооруженного конфликта, в котором алмазы сыграли свою роль. Сьерра-Леоне и другие горнодобывающие страны сталкиваются с наследием заброшенных карьеров, деградировавших земель и нездоровой загрязненной воды. После того, как горняки покидают участок, люди, населяющие соседние деревни, теряют пахотные земли, необходимые для ведения сельского хозяйства. Они также сталкиваются с болезнями, переносимыми насекомыми, и другими угрозами безопасности, такими как риск утонуть в затопленных водой ямах», — заявила эта неправительственная организация в своем пресс-релизе в начале мая.
В рамках инициативы Peace Diamonds™ полевые сотрудники RESOLVE работают вместе с национальными и региональными правительствами, местными лидерами и другими членами сообщества, чтобы превратить заброшенные карьеры в пахотные земли для сельского хозяйства и других устойчивых видов использования, улучшая при этом здоровье населения. Кроме того, руководители программ отдают приоритет областям, в которых часто отсутствует регулярный доступ к международным программам развития или государственной поддержке, где необходимы самоокупаемые проекты.
Инициатива также способствует гендерному равенству на каждом участке, способствуя участию женщин в консультациях и принятии решений на раннем этапе, а также предлагая семинары по предпринимательству для женщин и девушек, которые в конечном итоге становятся основными хранителями земли после ее восстановления.
На сегодняшний день в ходе пилотного этапа проекта 90 заброшенных алмазных карьеров были заполнены грунтом и преобразованы в пахотные земли с использованием модели Peace Diamonds™. Пилотные проекты в Сьерра-Леоне принесли пользу почве, воде, воздуху и биоразнообразию, а также способствовали созданию новых запасов продовольствия и появлению экономических возможностей для сельских фермеров. Теперь инициатива распространится на всю Сьерра-Леоне, а в течение следующих пяти лет на Демократическую Республику Конго и другие страны.