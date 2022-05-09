RESOLVE запускает инициативу Peace Diamonds™ по восстановлению земель после старательской добычи алмазов

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RESOLVE, неправительственная организация, занимающаяся поиском устойчивых решений для критических социальных, медицинских и экологических проблем, объявила об инициативе Peace Diamonds™ («Алмазы мира»), направленной на восстановление земель, деградировавших в результате старательской и мелкомасштабной добычи алмазов в странах с развивающейся экономикой, и на решение проблем, связанных с заброшенными, заполненными водой карьерами и истощенной почвой в результате завершения старательской добычи алмазов.

«Инициатива была запущена в Африке, начиная с Сьерра-Леоне, где эта необходимость возникла в результате вооруженного конфликта, в котором алмазы сыграли свою роль. Сьерра-Леоне и другие горнодобывающие страны сталкиваются с наследием заброшенных карьеров, деградировавших земель и нездоровой загрязненной воды. После того, как горняки покидают участок, люди, населяющие соседние деревни, теряют пахотные земли, необходимые для ведения сельского хозяйства. Они также сталкиваются с болезнями, переносимыми насекомыми, и другими угрозами безопасности, такими как риск утонуть в затопленных водой ямах», — заявила эта неправительственная организация в своем пресс-релизе в начале мая.

В рамках инициативы Peace Diamonds™ полевые сотрудники RESOLVE работают вместе с национальными и региональными правительствами, местными лидерами и другими членами сообщества, чтобы превратить заброшенные карьеры в пахотные земли для сельского хозяйства и других устойчивых видов использования, улучшая при этом здоровье населения. Кроме того, руководители программ отдают приоритет областям, в которых часто отсутствует регулярный доступ к международным программам развития или государственной поддержке, где необходимы самоокупаемые проекты.

Инициатива также способствует гендерному равенству на каждом участке, способствуя участию женщин в консультациях и принятии решений на раннем этапе, а также предлагая семинары по предпринимательству для женщин и девушек, которые в конечном итоге становятся основными хранителями земли после ее восстановления.

На сегодняшний день в ходе пилотного этапа проекта 90 заброшенных алмазных карьеров были заполнены грунтом и преобразованы в пахотные земли с использованием модели Peace Diamonds™. Пилотные проекты в Сьерра-Леоне принесли пользу почве, воде, воздуху и биоразнообразию, а также способствовали созданию новых запасов продовольствия и появлению экономических возможностей для сельских фермеров. Теперь инициатива распространится на всю Сьерра-Леоне, а в течение следующих пяти лет на Демократическую Республику Конго и другие страны.





