Великобритания повысила тарифы на ввоз платины и палладия из России и Белоруссии

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В воскресенье Великобритания объявила, что повысит тарифы на импорт платины и палладия из России и Белоруссии в рамках нового пакета санкций, которые затронут торговлю товарами стоимостью 1,7 млрд фунтов стерлингов, сообщает Reuters.

«Импортные тарифы на ряд товаров будут повышены на 35 процентных пунктов, заявила Великобритания, а также будет запрещен экспорт в Россию таких товаров, как химикаты, пластмассы, резина и оборудование, на общую сумму 250 млн фунтов стерлингов», — говорится в сообщении агентства.

Согласно заявлению министра финансов Великобритании Риши Сунака (Rishi Sunak), под санкции попадут экспортно-импортные операции объемом более 4 млрд фунтов стерлингов в рамках третьей волны санкций против России после начала военной операции на Украине.





