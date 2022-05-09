В первом квартале 2022 года цены на цветные бриллианты выросли на 1%

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Фонд исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) сообщил в распространенном на прошлой неделе пресс-релизе, что цены на цветные бриллианты продолжили положительную динамику 2021 года и выросли на 1,0% во всех категориях цветовой насыщенности. Общий рост цен возглавили розовые бриллианты, увеличившись в цене на 1,3%, за ними следуют желтые, прибавившие 0,7%, и голубые, цены на которые почти не изменились.

«Категории бриллиантов цветовой насыщенности Fancy и бриллиантов интенсивного цвета Fancy Intense всех цветов продемонстрировали рост на 1,3% и 1,2% соответственно, опередив сегмент бриллиантов яркого цвета Fancy Vivid на 0,6%», — сообщает FCRF.

Общий рост цен на розовые бриллианты на 1,3% был в основном обусловлен бриллиантами цветовой насыщенности Fancy (выросшими в цене на 1,7%) в весовых категориях 1 и 2 карата: камни весом 2 карата в категории интенсивного цвета Fancy Intense выросли в цене на 3,5%; камни весом 2 карата в категории яркого цвета Fancy Vivid прибавили в цене 3,2% и камни весом 1 карат в категории интенсивного цвета Fancy Intense увеличились в цене на 2,9%. Более крупные весовые категории также продемонстрировали значительный рост цен: камни весом 10 каратов в категории яркого цвета Fancy Vivid и камни весом 3 карата в категории интенсивного цвета Fancy Intense лидируют в этой цветовой категории – цены на каждую из категорий выросли на 2,2%. Единственными двумя категориями розовых бриллиантов, цены на которые снизились в этом квартале, были бриллианты яркого цвета Fancy Vivid весом 3 карата и бриллианты цветовой насыщенности Fancy весом 8 каратов, причем обе категории подешевели на 0,3%.

Голубые бриллианты в первом квартале в целом продемонстрировали стабильность (рост в цене на 0,1%) во всех весовых категориях (изменения колебались в пределах 0,0%-0,6%). Категория Fancy Intense (рост в цене на 0,5%) превзошла категории Fancy Vivid (0,0%) и Fancy (снижение в цене на 0,5%). Единственными двумя категориями, цены на которые колебались более чем на один процент, были камни Fancy Intense весом 2 карата, подорожавшие на 1,3%, и камни Fancy весом 3 карата, подешевевшие на 1,3%.

В первом квартале цены на желтые бриллианты выросли на 0,7%, в основном из-за удорожания на 1,1% категории Fancy Intense. Во всех категориях цветовой насыщенности бриллианты весом более 5 каратов подорожали больше, чем бриллианты менее этого веса (1%+ против <1% соответственно). Камни Fancy Intense весом 8 каратов выделились, увеличившись в цене на 2,5%. Самые слабые показатели в первом квартале были отмечены у камней Fancy Vivid весом 1,5 карата (они подешевели на 0,5%).

Член Консультативного совета FCRF Эден Рахминов (Eden Rachminov) так пояснил результаты первого квартала: «Результаты Индекса цен на цветные бриллианты FCRF отражают цены до бойкота на российские алмазы. После этого бойкота предложение желтых бриллиантов резко сократилось. Повышение цен также происходит в связи с тем, что Китай находится в условиях жесткого коронавирусного карантина. Как только политика в отношении COVID-19 будет отменена и китайские любители бриллиантов вернутся на рынок, мы станем свидетелями всплеска спроса на предметы роскоши и, в частности, на цветные бриллианты, за которым последует новый значительный рост цен».





