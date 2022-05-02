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11 апреля 2022
Исторический и юбилейный аукцион наручных часов культовой модели Royal Oak установил множество мировых рекордов
Команда часовых специалистов Phillips объединилась для того, чтобы собрать в одном месте то, что, вероятно, стало редчайшей коллекцией исторически важных, а в некоторых случаях и уникальных моделей Royal Oak. Распродажа состоялась в Женеве, и в ходе этого аукциона было предложено 88 тщательно отобранных лотов.
Цены большинства лотов взлетели выше своих верхних эстимейтов, включая цены ряда часов-рекордсменов. К аукциону присоединились коллекционеры из 54 стран, а онлайн-участие продолжало расти в геометрической прогрессии: было зарегистрировано более 1000 онлайн-участников торгов. Это привело к тому, что половина лотов, представленных на Royal Oak 50th, была продана участникам онлайн-торгов, а 430 поклонников часов лично участвовали в торговом зале.
Фото: Phillips
Впечатляющий и долгожданный звездный лот — модель Royal Oak 5402ST A2, вторая из когда-либо выпущенных моделей Royal Oak — добавил особого азарта торгам. Эти часы были одной из четырех моделей Royal Oak, представленных прессе и публике на открытии Базельской часовой ярмарки в 1972 году. Во время аукциона лот в конечном итоге превысил отметку в 1 млн швейцарских франков и был продан за 1 058 500 швейцарских франков, в пять раз превысив предпродажный нижний эстимейт.
Александр Готби (Alexandre Ghotbi), глава отдела часов по континентальной Европе и Ближнему Востоку, а также специалист по часам Виржини Лиатар Россли (Virginie Liatard Roessli), руководитель отдела продаж, заявили: «Наша первая распродажа в этом году продемонстрировала стремление коллекционеров к редким часам высочайшего качества, особенно к часам с историей происхождения. Этими результатами часовая модель Royal Oak ясно продемонстрировала свою востребованность на рынке. Это часы, которые создали новый жанр и новый язык дизайна. Его актуальность и историческая значимость вновь были признаны учеными и коллекционерами. Это и привело к такому фейерверку продаж, когда мы стали свидетелями накаленных торгов в зале, по телефону и в Интернете за каждые из 87 часов и одну книгу, которая были продана на благотворительные цели».
В воскресенье аукционный дом Phillips совместно с Bacs & Russo сообщили в новом пресс-релизе, что выручка на Женевском часовом аукционе: XV составила 38 938 400 швейцарских франков. Прошедшая в течение двух дней 7 и 8 мая полная распродажа всех лотов намного превысила предварительную оценку дохода в 14,6-27,1 млн швейцарских франков. Данный аукцион последовал за выдающимися результатами 50-го аукциона наручных часов бренда Royal Oak 6 мая, на котором Phillips заработал 22,3 млн швейцарских франков, в результате чего общая сумма за выходные составила 61 242 180 швейцарских франков. Женевский часовой аукцион XV представил 196 исключительных часов самого высокого и самого желанного качества. За выставленные на торги лоты боролись участники мирового часового сообщества из 67 стран: более 600 коллекционеров прибыли в торговый зал отеля La Réserve для личного участия, а 1 800 участников торгов соревновались онлайн.