В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении нелегального старателя, добывшего 289 алмазов

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В Якутии полиция задержала работника горно-обогатительного комбината, незаконно добывшего 289 алмазов общей массой 104 карата, сообщило информационное агентство РИА «Новости». Стоимость добытых драгоценных камней составила почти три миллиона рублей.

Согласно сообщению пресс-центра МВД России, нелегальный старатель занимался своим промыслом с 2019 года, используя ультрафиолетовый фонарь для поиска алмазов на рудниках и карьерах, где они добывались. Также полицейские изъяли у задержанного профессиональные ювелирные весы, металлоискатель и другие предметы для добычи и сортировки редких благородных минералов. На поиски камней он потратил два с половиной года. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам незаконного оборота драгоценных камней.





