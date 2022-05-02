Посол России в Анголе об участии компании АЛРОСА в добыче алмазов в этой стране: «Как работали, так и будем работать»

Сегодня Новости

Посол России в Анголе Владимир Тараров заявил в недавнем интервью агентству РИА «Новости», что, несмотря на санкции, АЛРОСА будет по-прежнему принимать участие в добыче алмазов в этой стране. «Как работали, так и будем работать», заявил он, рассказывая о положении дел в алмазодобывающей отрасли Анголы.

Посол считает, что западные санкции в отношении АЛРОСА никак не скажутся на ее работе в Анголе. Он отметил, что руководство отрасли в этой стране намерено «искать различные варианты и выходы, чтобы продолжать инвестиции, продолжать их финансирование и решить вопрос с реализацией алмазов». «В какой-то степени санкции даже укрепили отношения между нашими компаниями, которые работают в алмазной отрасли», — добавил Владимир Тараров.

«Есть заинтересованность местной стороны продолжать работать», — заявил он далее, подчеркнув, что в Анголе начинается индустриальный бум и все сводить к проблеме санкций и тем более к деятельности АЛРОСА будет не совсем корректно.

Обращаясь к истории российско-ангольских отношений, Владимир Тараров сказал: «Алмазная отрасль начала развиваться именно нами в этой стране». В разрушенную страну после жестокой гражданской войны никто не хотел вкладывать свои деньги, отметил он. «Но первый, кто отважился, была наша компания, которая пришла в Анголу, потому что даже такие гиганты, как De Beers, отказались, сказали, что им не интересно. Мы на этот шаг пошли потому, что у нас были особые отношения с этой страной. Они это помнят, знают и ценят, и это сейчас отражается на наших отношениях», - заключил российский посол.





