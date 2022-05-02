Посол России в Анголе об участии компании АЛРОСА в добыче алмазов в этой стране: «Как работали, так и будем работать»

Эксклюзив
«FURA оценивает огромный разрыв между спросом и предложением, спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
Сегодня
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
Посол России в Анголе об участии компании АЛРОСА в добыче алмазов в этой стране: «Как работали, так и будем работать»
Посол считает, что западные санкции в отношении АЛРОСА никак не скажутся на ее работе в Анголе. Он отметил, что руководство отрасли в этой стране намерено «искать различные варианты и выходы, чтобы продолжать инвестиции, продолжать их финансирование и решить вопрос с реализацией алмазов». «В какой-то степени санкции даже укрепили отношения между нашими компаниями, которые работают в алмазной отрасли», — добавил Владимир Тараров.
«Есть заинтересованность местной стороны продолжать работать», — заявил он далее, подчеркнув, что в Анголе начинается индустриальный бум и все сводить к проблеме санкций и тем более к деятельности АЛРОСА будет не совсем корректно.
Обращаясь к истории российско-ангольских отношений, Владимир Тараров сказал: «Алмазная отрасль начала развиваться именно нами в этой стране». В разрушенную страну после жестокой гражданской войны никто не хотел вкладывать свои деньги, отметил он. «Но первый, кто отважился, была наша компания, которая пришла в Анголу, потому что даже такие гиганты, как De Beers, отказались, сказали, что им не интересно. Мы на этот шаг пошли потому, что у нас были особые отношения с этой страной. Они это помнят, знают и ценят, и это сейчас отражается на наших отношениях», - заключил российский посол.