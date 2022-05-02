На платиновом руднике Anglo American в Южной Африке начал работать самый большой в мире карьерный самосвал на водородном топливе

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В прошлую пятницу компания Anglo American представила прототип крупнейшего в мире карьерного самосвала на водородном топливе, предназначенного для работы в повседневных условиях добычи на платиновом руднике Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке.

«Гибридный самосвал с водородным аккумулятором мощностью 2 МВт, вырабатывающий больше энергии, чем его дизельный предшественник, и способный перевозить полезный груз весом 290 тонн, является частью решения Anglo American в рамках системы nuGen™ по достижению нулевого уровня выбросов при перевозке грузов. nuGen™ представляет собой полностью интегрированную систему «зеленого водорода», состоящую из сегментов производства, заправки и транспортировки, при этом «зеленый водород» будет производиться на руднике», — заявила компания, добавив, что nuGen™ является частью программы FutureSmart Mining™, инновационного подхода Anglo American к экологически устойчивой добыче полезных ископаемых, который объединяет в себе технологии и цифровизацию для достижения результатов в области устойчивого развития, включая приверженность горнодобывающей компании к достижению углеродной нейтральности во всех своих операциях к 2040 году.

Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), генеральный директор Anglo American, в связи с этим сказал: «nuGen™ — это наглядная демонстрация нашей программы FutureSmart Mining™, меняющей будущее нашей отрасли. Учитывая, что выбросы дизельного топлива от нашего парка самосвалов составляют около 10-15% от общего объема выбросов категории 1, это важный шаг на пути к углеродно-нейтральному производству к 2040 году. Горнодобывающая промышленность играет значительную роль в оказании помощи миру в деле обезуглероживания как за счет собственных выбросов, так и за счет производимых нами металлов и полезных ископаемых, которые имеют решающее значение для низкоуглеродных энергетических и транспортных систем. В течение следующих нескольких лет мы планируем преобразовать или заменить наш нынешний парк дизельных самосвалов этой системой перевозки с нулевым уровнем выбросов, работающей на экологически чистом водороде. Если этот пилотный проект будет успешным, мы сможем сократить выбросы дизельного топлива на наших карьерах почти на 80%, внедрив эту технологию в наш мировой автопарк».





