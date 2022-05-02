Эксклюзив
«Спрос намного превышает предложение», - говорит Дев Шетти, основатель-президент и генеральный директор FURA GEMS
В 2017 году, после десяти лет работы главным директором по производству и членом совета директоров Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, Дев Шетти (Dev Shetty) сделал смелый шаг, основав с нуля горнодобывающую компанию. Он...
Вчера
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
На платиновом руднике Anglo American в Южной Африке начал работать самый большой в мире карьерный самосвал на водородном топливе
«Гибридный самосвал с водородным аккумулятором мощностью 2 МВт, вырабатывающий больше энергии, чем его дизельный предшественник, и способный перевозить полезный груз весом 290 тонн, является частью решения Anglo American в рамках системы nuGen™ по достижению нулевого уровня выбросов при перевозке грузов. nuGen™ представляет собой полностью интегрированную систему «зеленого водорода», состоящую из сегментов производства, заправки и транспортировки, при этом «зеленый водород» будет производиться на руднике», — заявила компания, добавив, что nuGen™ является частью программы FutureSmart Mining™, инновационного подхода Anglo American к экологически устойчивой добыче полезных ископаемых, который объединяет в себе технологии и цифровизацию для достижения результатов в области устойчивого развития, включая приверженность горнодобывающей компании к достижению углеродной нейтральности во всех своих операциях к 2040 году.
Дункан Ванблад (Duncan Wanblad), генеральный директор Anglo American, в связи с этим сказал: «nuGen™ — это наглядная демонстрация нашей программы FutureSmart Mining™, меняющей будущее нашей отрасли. Учитывая, что выбросы дизельного топлива от нашего парка самосвалов составляют около 10-15% от общего объема выбросов категории 1, это важный шаг на пути к углеродно-нейтральному производству к 2040 году. Горнодобывающая промышленность играет значительную роль в оказании помощи миру в деле обезуглероживания как за счет собственных выбросов, так и за счет производимых нами металлов и полезных ископаемых, которые имеют решающее значение для низкоуглеродных энергетических и транспортных систем. В течение следующих нескольких лет мы планируем преобразовать или заменить наш нынешний парк дизельных самосвалов этой системой перевозки с нулевым уровнем выбросов, работающей на экологически чистом водороде. Если этот пилотный проект будет успешным, мы сможем сократить выбросы дизельного топлива на наших карьерах почти на 80%, внедрив эту технологию в наш мировой автопарк».