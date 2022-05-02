В первом квартале 2022 года выручка Lucara Diamond составила 68,2 млн долларов, что свидетельствует о сильном начале года

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Выручка компании Lucara Diamond в первом квартале 2022 года составила 68,2 млн долларов США, превысив на 28% объем выручки в первом квартале 2021 года (53,1 млн долларов), говорится в опубликованном на прошлой неделе пресс-релизе алмазодобытчика и отмечается, что это отражает сильные фундаментальные показатели алмазного рынка.

Продажа в первом квартале 2022 года ряда дорогих сырых алмазов на фоне сильного рынка привела к тому, что средняя цена (без дополнительных платежей) за один карат алмазов с рудника Карове (Karowe) составила 690 долларов (против 480 долларов в первом квартал 2021 года).

Среди других показателей производительности компания упомянула извлечение в общей сложности 186 алмазов специальных размеров (одиночные алмазы весом более 10,8 карата), составивших 6,9% добычи по весу (первый квартал 2021 года: 6,8%).

Lucara Diamond сообщила также, что объем продаж на ее торговой платформе Clara в первом квартале 2022 года составил 7 млн долларов, увеличившись на 17% по сравнению с 6 млн долларов в первом квартале 2021 года, и что начиная со второго квартала 2022 года на этой платформе начнет серию пробных продаж сторонний производитель алмазного сырья.

В первом квартале 2022 года Lucara Diamond вложила в подземный проект рудника Карове в общей сложности 31,1 млн долларов, сосредоточившись на работах по предварительной проходке шахтного ствола и строительстве новой линии электропередачи напряжением 132 кВ и протяженностью 29 км.

Эйра Томас (Eira Thomas), президент и генеральный директор компании, прокомментировала: «Lucara Diamond начинает год на позитивной траектории, полностью профинансировав и значительно снизив риски для своих планов роста в отношении расширения подземных работ в 2021 году и продемонстрировав еще один хороший квартал операционных и финансовых результатов в первые три месяца этого года, отражающих хорошую производительность на руднике на фоне сохраняющейся устойчивости цен на алмазы. Подготовка к проходке основного ствола подземной части рудника идет полным ходом и ожидается, что проходка начнется во втором квартале. Наш многоканальный подход к продажам через тендеры, платформу Clara и контракт с компанией HB продолжает совершенствоваться, обеспечивая согласованность по всей цепочке создания стоимости и обеспечивая эффективность и более высокую маржу. Несмотря на текущие геополитические проблемы, Lucara Diamond сохраняет оптимизм в отношении цен на алмазы, поскольку ограничения предложения природного алмазного сырья продолжают проявляться во всем мире».





