Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
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Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
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04 апреля 2022
В первом квартале 2022 года выручка Lucara Diamond составила 68,2 млн долларов, что свидетельствует о сильном начале года
Продажа в первом квартале 2022 года ряда дорогих сырых алмазов на фоне сильного рынка привела к тому, что средняя цена (без дополнительных платежей) за один карат алмазов с рудника Карове (Karowe) составила 690 долларов (против 480 долларов в первом квартал 2021 года).
Среди других показателей производительности компания упомянула извлечение в общей сложности 186 алмазов специальных размеров (одиночные алмазы весом более 10,8 карата), составивших 6,9% добычи по весу (первый квартал 2021 года: 6,8%).
Lucara Diamond сообщила также, что объем продаж на ее торговой платформе Clara в первом квартале 2022 года составил 7 млн долларов, увеличившись на 17% по сравнению с 6 млн долларов в первом квартале 2021 года, и что начиная со второго квартала 2022 года на этой платформе начнет серию пробных продаж сторонний производитель алмазного сырья.
В первом квартале 2022 года Lucara Diamond вложила в подземный проект рудника Карове в общей сложности 31,1 млн долларов, сосредоточившись на работах по предварительной проходке шахтного ствола и строительстве новой линии электропередачи напряжением 132 кВ и протяженностью 29 км.
Эйра Томас (Eira Thomas), президент и генеральный директор компании, прокомментировала: «Lucara Diamond начинает год на позитивной траектории, полностью профинансировав и значительно снизив риски для своих планов роста в отношении расширения подземных работ в 2021 году и продемонстрировав еще один хороший квартал операционных и финансовых результатов в первые три месяца этого года, отражающих хорошую производительность на руднике на фоне сохраняющейся устойчивости цен на алмазы. Подготовка к проходке основного ствола подземной части рудника идет полным ходом и ожидается, что проходка начнется во втором квартале. Наш многоканальный подход к продажам через тендеры, платформу Clara и контракт с компанией HB продолжает совершенствоваться, обеспечивая согласованность по всей цепочке создания стоимости и обеспечивая эффективность и более высокую маржу. Несмотря на текущие геополитические проблемы, Lucara Diamond сохраняет оптимизм в отношении цен на алмазы, поскольку ограничения предложения природного алмазного сырья продолжают проявляться во всем мире».